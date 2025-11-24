Dezimierte Black Hawks zeigen beeindruckende Teamleistung beim 4:2-Heimsieg gegen Lindau – Nächstes Derby in Erding

Passau. (PM EHF) Die EHF Passau Black Hawks haben am Sonntagabend in der heimischen Eis- Arena einen wichtigen 4:2-Erfolg gegen den EV Lindau eingefahren.

Trotz des Ausfalls von sieben Stammspielern aufgrund von Verletzungen präsentierte sich das Team geschlossen und kampfstark. Die sechzehn verbliebenen Akteure – darunter zwei Torhüter und vierzehn Feldspieler – überzeugten durch Disziplin und Zusammenhalt. „Wir haben heute einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Die Jungs haben konzentriert und diszipliniert gespielt und unnötige Strafzeiten vermieden. Für diese starke Leistung haben wir uns mit drei Punkten belohnt“, resümierte Trainer Petr Bares.

Nach einem 0:1-Rückstand im ersten Drittel gelang Christoph Schmidt kurz nach Wiederanpfiff im Powerplay der Ausgleich. Kurz darauf brachte Leo Mössinger die Black Hawks erneut in Überzahl mit 2:1 in Führung. Die Gäste konnten ihrerseits in Überzahl den Ausgleich erzielen. Ein Lindau zugesprochener Penalty wurde von Torhüter Janik Engler souverän pariert. Thomas Nuss stellte die Führung für die Hausherren wieder her, bevor Zack Nazzarett im Schlussdrittel den 4:2-Endstand markierte.

Bereits am Dienstag steht für die Passauer das nächste Auswärtsspiel bei den Erding Gladiators an. Die Oberbayern gehen mit Rückenwind nach einem 4:2- Sieg beim Favoriten Deggendorf in die Partie gegen die Habichte. In Deggendorf präsentierten sich die Gladiators vor dem gegnerischen Tor äußerts effizient. Die Black Hawks werden auch in Erding auf eine starke Teamleistung angewiesen sein, da der Kader weiterhin dezimiert bleibt.

Am Freitag um 19:30 Uhr empfangen die Passau Black Hawks die Bayreuth Tigers in der Eis-Arena. Tickets sind online unter etix.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 18:30 Uhr. -czo

