Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd EHF Passau Black Hawks Dezimierte Black Hawks zeigen beeindruckende Teamleistung beim 4:2-Heimsieg gegen Lindau – Nächstes Derby in Erding
EHF Passau Black Hawks

Dezimierte Black Hawks zeigen beeindruckende Teamleistung beim 4:2-Heimsieg gegen Lindau – Nächstes Derby in Erding

24. November 20251 Mins read40
Share
Jonas Stern und Daniel Maul (hinten, rechts) - © Passau Black Hawks / Theresa Schmid
Share

Passau. (PM EHF) Die EHF Passau Black Hawks haben am Sonntagabend in der heimischen Eis- Arena einen wichtigen 4:2-Erfolg gegen den EV Lindau eingefahren.

Trotz des Ausfalls von sieben Stammspielern aufgrund von Verletzungen präsentierte sich das Team geschlossen und kampfstark. Die sechzehn verbliebenen Akteure – darunter zwei Torhüter und vierzehn Feldspieler – überzeugten durch Disziplin und Zusammenhalt. „Wir haben heute einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Die Jungs haben konzentriert und diszipliniert gespielt und unnötige Strafzeiten vermieden. Für diese starke Leistung haben wir uns mit drei Punkten belohnt“, resümierte Trainer Petr Bares.

Nach einem 0:1-Rückstand im ersten Drittel gelang Christoph Schmidt kurz nach Wiederanpfiff im Powerplay der Ausgleich. Kurz darauf brachte Leo Mössinger die Black Hawks erneut in Überzahl mit 2:1 in Führung. Die Gäste konnten ihrerseits in Überzahl den Ausgleich erzielen. Ein Lindau zugesprochener Penalty wurde von Torhüter Janik Engler souverän pariert. Thomas Nuss stellte die Führung für die Hausherren wieder her, bevor Zack Nazzarett im Schlussdrittel den 4:2-Endstand markierte.

Bereits am Dienstag steht für die Passauer das nächste Auswärtsspiel bei den Erding Gladiators an. Die Oberbayern gehen mit Rückenwind nach einem 4:2- Sieg beim Favoriten Deggendorf in die Partie gegen die Habichte. In Deggendorf präsentierten sich die Gladiators vor dem gegnerischen Tor äußerts effizient. Die Black Hawks werden auch in Erding auf eine starke Teamleistung angewiesen sein, da der Kader weiterhin dezimiert bleibt.

Am Freitag um 19:30 Uhr empfangen die Passau Black Hawks die Bayreuth Tigers in der Eis-Arena. Tickets sind online unter etix.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 18:30 Uhr. -czo

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

514
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Hart umkämpft und doch verloren – Starker Auftritt der Löwen in Ulm

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EC PeitingEHF Passau Black Hawks

Individuelle Fehler und Strafzeiten kosten Passau Black Hawks den Sieg

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Freitagabend beim...

By22. November 2025
EHF Passau Black Hawks

Derby und Big-Point-Game: Spannende Duelle gegen Garmisch und Deggendorf

Passau. (PM Black Hawks) Die Deutschland-Cup-Pause kam für die Mannschaft der Passau...

By13. November 2025
EHF Passau Black Hawks

Passau Black Hawks verpflichten Christian Neuert

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks verstärken ihren Kader mit...

By11. November 2025
EHF Passau Black Hawks

Black Hawks feiern dramatischen Overtime-Sieg gegen Höchstadt

Passau. (PM EHF) Die Passau Black Hawks haben am Sonntagabend vor 763...

By3. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten