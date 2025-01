Devin Steffler zu Zell am See

Innsbruck. (PM Haie) Devin Steffler wechselt für den Rest der Saison in die ALPS Hockey League. Der Verteidiger wird Zell am See verstärken.

Devin Steffler wechselt mit sofortiger Wirkung zum EK die Zeller Eisbären. Der Verteidiger wird den Tabellenzweiten der ALPS Hockey League verstärken. Steffler wechselte vor dieser Saison von Meister Salzburg zu den Haien und lief in jedem der 40 Ligaspiele für die Haie auf. Dabei steuerte der 24-jährige insgesamt ein Tor und vier Assist bei.

Die gesamte Organisation der Haie wünscht Devin sportlichen Erfolg und freut sich auf ein Wiedersehen.

HC TIWAG Innsbruck Sportmanager Max Steinacher: „Devin wird bei Zell am See heuer noch wichtige Erfahrung in wichtigen Spielen sammeln können. Das wird ihm und in weiterer Folge somit auch uns auch mittel- und langfristig weiterhelfen.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV