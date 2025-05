Devin Steffler weiter ein Hai

Innsbruck. (PM Haie) Devin Steffler wird auch in der kommenden Saison für die Haie auflaufen. Der Vertrag mit dem Defender wurde verlängert.

Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie hat den Vertrag von Devin Steffler verlängert. Der 24-jährige wird damit auch nächste Saison die Haie-Defense verstärken.

Steffler heuerte vor der letzten Saison von Salzburg kommend in Innsbruck an und bestritt für die Haie 40 Spiele. Gegen Ende des Grunddurchgangs wechselte Devin zu Zell am See in die Alps Hockey League. Dort zeigte er vom Start weg mit starken Leistungen auf, war einer der Leistungsträger, und holte mit den Eisbären schlussendlich auch den Titel.

Die Organisation des HCI freut sich, Devin bald wieder als Teil der HCI-Familie begrüßen zu dürfen.

Devin Steffler: „Es freut mich sehr, dass ich auch in der kommenden Saison für Innsbruck spielen kann. Ich habe in der letzten Saison viel gelernt und einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Diesen Weg will ich jetzt, gemeinsam mit dem Team, weitergehen. Mein Ziel für die kommende Saison ist es, eine wichtige Rolle im Team zu übernehmen. Ich möchte stetig besser werden, Leistung bringen, und damit dem Team helfen, in die Playoffs zu kommen.“

Headcoach Jordan Smotherman: „Wir haben uns sehr über seinen Meistertitel in der Alps League gefreut. Er wollte dort Erfahrung unter Druck und in wichtigen Spielen sammeln, und genau das hat er getan: Er hat sehr gute Leistungen gezeigt und großen Anteil am Titel der Eisbären.

Devin hat sich in der letzten Saison bei uns enorm weiterentwickelt. Wir haben jetzt sehr hohe Erwartungen an ihn und wissen, dass er in der Offseason hart arbeiten wird. Er ist ein Spieler, der sich immer verbessern will. Genau die Einstellung, die wir nächste Saison in unserer Mannschaft brauchen.“

