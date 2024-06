Devils Ulm verpflichten erfahrenen Verteidiger mit DEL-Erfahrung

Ulm. (PM VFE) Die Devils präsentieren einen weiteren namhaften Neuzugang: mit Yannick Kischer wechselt ein 30-Jähriger Verteidiger in die Reihen der Devils, um noch...

Ulm. (PM VFE) Die Devils präsentieren einen weiteren namhaften Neuzugang: mit Yannick Kischer wechselt ein 30-Jähriger Verteidiger in die Reihen der Devils, um noch mehr Qualität und höherklassige Erfahrung in die Mannschaft zu bringen.

In der vergangenen Saison 2023/24 entschied sich Kischer, seinen Vertrag beim Oberligisten Hammer Eisbären nach Vorbereitung im beiderseitigen Einvernehmen auf zu lösen, um sich ausreichend Familienzeit zu generieren. In den drei Jahren zuvor stand er in den Diensten unseres heutigen Ligenkonkurrenten EHC Klostersee und zählte in Grafing zu den Top-Four-Verteidigern des Teams.

Ein Rückblick macht deutlich, aus welchem Erfahrungsschatz der Abwehrspieler schöpfen kann: aus der Nachwuchsschmiede des Schwenninger ERC kommend, führte Yannicks Eishockey-Weg Ihn über namhafte Stationen wie den Saale Bulls Halle, Hannover Scorpions und den Wölfen Freiburgs in die DEL und DEL2. Inklusive eines Abstechers in die polnische Liga setzte er seine sportliche Karriere bei den Lausitzer Füchsen, den Eispiraten Crimmitschau und den Hannover Indians fort. Nach einem weiteren Jahr beim Deggendorfer SC wechselte Kischer in die Bayernliga-Mannschaft des EHC Klostersee, mit der er im Jahr 2022 den Aufstieg in die Oberliga Süd feierte.

Entsprechend glücklich zeigt sich Patrick Meißner, Geschäftsführer der Devils, über Kischers Zusage: „Mit Yannick bekommen wir ordentlich Erfahrung in unsere Defensive. Diese soll er natürlich auf und neben dem Platz an seine Mitspieler weitergeben. Ich freue mich über die längerfristig geplante Zusammenarbeit mit Ihm!“

Wir haben Yannick Kischer interviewt:

Hi Yannick, schön dass Du ab sofort ein Devil bist! Erzähl‘ mal: warum Eishockey – wie kam es dazu?

Yannick: „Meine Mama hatte den Wunsch, ich solle etwas anderes ausprobieren als Fußball. So bin ich mit einem Nachbarskind einfach mal zum Probetraining nach Schwenningen mit. Wenn sie geahnt hätte, wie zeitintensiv das Ganze wird, hätte sie damals wohl anders entschieden.“ *lacht*

Was machst Du, wenn Eishockey nicht gerade Deinen Tag füllt?

Yannick: „Meine kleine Familie steht an erster Stelle. Aber auch mein Beruf ist mir sehr wichtig. deshalb habe ich mich auch bewusst für die Bayernliga entschieden, um den Sport und das Berufliche unter einen Hut zu bekommen.“

Was war Dein bisher prägendster Moment im Sport?

Yannick: „Meine Einsätze in der DEL für meinen Heimatverein, der Schwenninger WildWings, oder die Teilnahme am Winter Game 2017 in Hoffenheim gegen die Adler Mannheim fallen mir da spontan ein. Aber Siege und Meisterschaften bleiben auch immer im Kopf, wie zum Beispiel die Bayernliga-Meisterschaft mit Grafing 2022, das sind besondere Momente.“

Wie sind Deine Erwartungen und Ziele an die kommende Saison?

Yannick: „Mit den Jungs hart arbeiten, und erfolgreich sein – dann macht es natürlich am meisten Spaß!“

Auf welche Begegnung, welchen Spieler oder welches Team freust Du Dich besonders?

Yannick: „Auf den EHC Klostersee, in Grafing habe ich gute Freunde gefunden. Das werden bestimmt heiße Spiele – aus denen hoffentlich wir am Ende als Sieger raus gehen!“

Fester Teil der Devils zu werden – warum passt das genau jetzt für Dich?

Yannick: „In den Gesprächen passte alles für mich. Außerdem bringt uns der Umzug nach Neu-Ulm näher an meine Familie in Villingen-Schwenningen und Tübingen!“