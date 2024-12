Devils entscheiden harten Fight auf Spitzenniveau gegen Mighty Dogs in Schweinfurt fÃ¼r sich

Ulm. (PM Devils) Mit einem Fanbus im Rücken stellten sich am vergangenen Freitag die Devils in Schweinfurt den Mighty Dogs als direktem Tabellenkonkurrenten.

Die Begegnungen mit den Dogs verhiessen in der Vergangenheit bereits immer enge Spiele und ordentlich Action – und auch in diesem Match kamen die Fans beider Mannschaften im Icedome auf Ihre Kosten.

Die Gastgeber starteten engagiert und offensiv in die Partie, doch Heckenberger im Devils-Tor hielt den Puck ein ums andere Mal sicher. Mitten in die Schweinfurter Drangphase nutzen die Devils eine Unkontrolliertheit der Defensive und Michael Wirz stocherte in einer unübersichtlichen Situation vor dem gegnerischen Tor die Scheibe über die Linie zur zunächst glücklichen 0:1 – Führung der Ulmer.

Doch mit einem Schlagschuss Pohls egalisierten die Mighty Dogs nur zwei Zeigerumdrehungen später zum 1:1. Weitere Chancen beider Teams boten sich in einem körperbetonten und schnellem Spiel, aber es sollte zunächst kein weiterer Treffer fallen.

Das Niveau des Spiels steigerte sich nach der Drittelpause erneut, beide Teams agierten hochkonzentriert und weiter mit viel Einsatzwillen. Viele sehr gut heraus gespielte Torchancen entstanden, doch auf Devils-Seite fehlte das Scheibenglück für Zählbares. Mit besserer Effektivität agierten in der 30. Spielminute dann die Gastgeber, als Hood unhaltbar abzog und Schweinfurt erstmals in der Partie in Führung brachte. Beide Defensiven sowie die Tormänner arbeiteten auf hohem Niveau, sodass dies auch der einzige Treffer im Mittelabschnitt eines dennoch höchst unterhaltsamen Spiels bleiben sollte.

Den besseren Re-Start nach der weiteren Pausenunterbrechung hatten die Ulmer, die zunächst in einer Überzahlsituation in den Schlussabschnitt starteten. Das Powerplay war nur wenige Sekunden aufgehoben, als Martin Podesva den zu diesem frühen Zeitpunkt so wichtigen Ausgleichstreffer. Es bliebt weiter eine Partie auf Augenhöhe, in der die Devils in den Schlussminuten mit kühlem Kopf und hochkonzentriert weitere Chancen erarbeiteten, aber die Mighty Dogs ebenso kontergefährlich blieben. Aus dem eigenen Drittel von Klingler mit einem langen Pass ins Offensivdrittel geschickt, spielte Ludwig Danzer hinter dem Schweinfurter Tor seine Schnelligkeit aus und Roßberg im MightyDogs-Tor musste den Rebound freigeben, den Danzer eiskalt zum umjubelten Führungstor versenkte. In den noch verbleibenden knapp fünf Minuten warfen beide Teams nochmals alles in die Waagschale: aus einer Situation vor dem Devils-Tor heraus entwickelte sich in der ansonsten strafenarmen Partie unter anderem ein Handgemenge zwischen Schweinfurts Kevin Heckenberger und Ulms Julian Tischendorf, wonach beide verfrüht zum Duschen geschickt wurden. Jeweils zwei weitere Spieler beider Mannschaften durften die letzten Minuten auf der Strafbank verfolgen und zusehen, wie die Devils Ihren Vorsprung geschickt über die Zeit brachten und kurz vor Ende Heckenberger mit einem starken Save die Punkte für die Devils festhielt.

Noch lang nach der Schluss-Sirene wurden die Devils von Ihren rund 100 mitgereisten Fans lautstark für den hart erkämpften Auswärtssieg gefeiert und frenetisch bejubelt.

ERV Schweinfurt Mighty Dogs vs. Devils Ulm/Neu-Ulm

2:3 (1:1; 1:0; 0:2)

Vor Saison-Rekordkulisse machten es die Devils gegen die EA Schongau lange spannend

Nach den am Freitag hart erarbeiteten drei Auswärtspunkten gegen die Mighty Dogs Schweinfurts gastierten am Sonntagabend die Mammuts der EA Schongau in der Eissporthalle am Donaubad. Die Devils hatten zur „Schools Out Hockey Party“ geladen und alle Schüllerinnen und Schüler aus Ulm/Neu-Ulm mit einem kostenlosen Besuch in die Halle gelockt – mit Erfolg, denn das Sitzplatzangebot war restlos vergriffen nur noch wenige Stehplätze waren bei stolzen 1.020 Besuchern frei geblieben…

Einen perfekten Start in die Partie gelang den Gastgebern, die mit dem gesperrten Julian Tischendorf auf fünf Mann verzichten mussten: die Devils gingen direkt vom Anspielbully weg mit einem Treffer durch Martin Podesva nach wenigen gespielten Sekunden in Führung. Als nach einer Strafe für die Mammuts die Ulmer Ihr Überzahlspiel aufzogen, traf Dominik Synek drei Minuten später zum 2:0 für die Teufel. Doch auch Schongau kam mit schnellen Beinen und Spielfreude immer wieder vor’s Ulmer Tor. Als im Zuge eines Powerplays deren Special Team zum Anschlusstreffer kam, war die Partie recht ausgeglichen und es schlichen sich immer wieder Unkonzentriertheiten im teuflischen Spiel ein… Dennoch war kurz vor Drittelpause auf Bobby Slavicek Verlass, der in eigener Überzahl von starker Vorarbeit Syneks und Klinglers profitierte und die Scheibe erneut im Mammuts-Tor zum 3:1-Pausenstand versenkte.

Im Mitteldrittel wollte der Puck in den Reihen der Devils nicht mehr so flüssig laufen, was das junge Team der Schongauer geschickt zu nutzen wusste: nach schnellem Antritt Krutschs und seinem Treffer in Minute 27 erarbeiteten sich die Gäste keine zwei Minuten später den Ausgleichstreffer zum zwischenzeitlichen 3:3. Devils-Coach Bielefeld reagiert und nimmt eine Auszeit, um nochmal auf sein Team ein zu wirken. Diese blieb nicht ohne Effekt: in den letzten Minuten des Mittelabschnitts erkämpften sich die Devils den Zugriff aufs Spiel zurück und agierten deutlich konzentrierter.

Daran anknüpfend kam das Ulmer Team gut aus der Kabine und konnte im Schlussabschnitt mit deutlich mehr Dominanz und Zug zum Tor agieren. Chance um Chance wurde erkämpft, doch es sollte bis zur 58. Spielminute dauern, ehe die Ulmer Anhänger in der Halle jubeln konnten: Dominik Synek tankte sich durch die Schongauer Defensive und bringt den Puck unhaltbar unter der Torlatte unter. Als die Gäste Ihren Torhüter zugunsten eines weiteren Spielers vom Eis nehmen, findet Ludwig Danzers Weitschuss nur wenige Sekunden vor Spielende sein Ziel und das 5:3 besiegelt den zweiten Ulmer Sieg des Wochenendes – und sichert den DEVILS punktgleich mit dem Viertplatzierten Kempten einen starken fünften Tabellenplatz.

Das neue Jahr startet ebenfalls mit einem Heimspiel für das Team um Headcoach Bielefeld: am Freitag, den 03.01.2025 empfangen die Devils die Wild Lions des ERSC Amberg ab 20 Uhr in der heimischen Eissporthalle am Donaubad. Hierzu sind am Sportarten-übergreifenden „Ulm Supporters Day“ alle Dauerkartenbesitzer des breiten Ulmer und Neu-Ulmer Sportangebots eingeladen, gegen Registrierung das Spiel kostenlos verfolgen zu können und mit Bayernliga-Hockeyluft zu schnuppern!

Devils Ulm/Neu-Ulm vs. EA Schongau Mammuts

5:3 (3:1; 0:2; 2:0)

