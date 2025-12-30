Deutschland verliert 1:8 gegen Schweden â€“ frustrierter U20-Bundestrainer nimmt Mannschaft vor Spiel gegen die Schweiz in die Pflicht: â€žDie Jungs mÃ¼ssen das begreifen!â€œ

Bonn. (PM MagentaSport / PM DEB) Deutschlands Eishockey-Nachwuchs verliert bei der U20-WM auch das dritte Gruppenspiel gegen Schweden mit 1:8 (1:1, 0:4, 0:3) â€“ heute Abend muss im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz (ab 20.00 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV) ein Sieg her: Schaffen die DEB-Youngster noch den Einzug ins Viertelfinale oder geht es in die Abstiegs-Relegation?

Gegen TitelanwÃ¤rter Schweden gleichen die Deutschen den frÃ¼hen RÃ¼ckstand durch Elias Pul aus und gehen mit einem 1:1 und guter Hoffnung in die erste Drittelpause. Im Mittel- und Schlussdrittel dominieren die Tre Kronor allerdings gegen das DEB-Team und erzielen sieben Tore.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter kritisiert in deutlichen Worten das Auftreten seiner Mannschaft und mahnt dringende Besserung an: â€žMan muss die Mannschaft im Vordergrund haben und darf sich nicht Ã¼ber die Mannschaft stellen! Das ist das Entscheidende! Wenn das natÃ¼rlich irgendwo in den KÃ¶pfen drin ist, dann ist es sehr schwer. Aber es ist hÃ¶chste Zeit, das zu begreifen, Entscheidungen fÃ¼r die Mannschaft zu treffen und disziplinierter zu stellen.â€œ

Abstreiter mit unmissverstÃ¤ndlicher Ansage vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen die Eidgenossen: â€žDie Jungs mÃ¼ssen verstehen, dass es nur Ã¼ber den mannschaftlichen Erfolg geht â€“ und nicht anders!â€œ

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen zum dritten deutschen Gruppenspiel bei der U20-WM gegen Schweden prÃ¤sentiert von MagentaSport.

Weiter geht es mit der U20-WM am Dienstag â€“ mit dem entscheidenden Duell um den Einzug ins Viertelfinale: Ab 20.00 Uhr trifft Deutschland zum Abschluss der Gruppenphase auf die Schweiz. MagentaSport zeigt die deutschen Gruppenspiele und die K.o.-Runde live und kostenlos.

U20-WM, 3. Spieltag: Deutschland â€“ Schweden 1:8

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter nach dem Spiel mit einer Generalkritik am Auftreten seines Teams â€“ angesprochen auf die positiven Dinge, die es mitzunehmen gilt fÃ¼r das entscheidende Spiel gegen die Schweiz, nachdem die DEB-Auswahl zumindest im ersten Drittel mitgehalten hatte: â€žMan sieht, dass es geht â€“ aber dass man die Mannschaft im Vordergrund haben muss und sich nicht Ã¼ber die Mannschaft stellen darf! Das ist das Entscheidende! Wenn das natÃ¼rlich irgendwo in den KÃ¶pfen drin ist, dann ist es sehr schwer. Aber es ist hÃ¶chste Zeit, das zu begreifen, Entscheidungen fÃ¼r die Mannschaft zu treffen und disziplinierter zu stellen.â€œ

â€¦ Ã¼ber die Specials-Teams-SchwÃ¤che mit vier Gegentoren in Unterzahl und keinem einzigen Powerplay-Tor: â€žJa, die Jungs mÃ¼ssen das begreifen! Erstens, dass wir da von den Strafzeiten her viel disziplinierter werden mÃ¼ssen. Und dann in Ãœberzahl: Da muss der nÃ¶tige Wille auch her, die Scheibe Ã¼ber die Linie zu drÃ¼cken. Chancen waren zwar da, aber wir schieÃŸen nicht die Tore im entscheidenden Moment.â€œ

â€¦ Ã¼ber die Chancen gegen die Schweiz und die notwendigen Learnings aus den bisherigen Spielen: â€žWir mÃ¼ssen ganz einfach lernen, so schnell wie mÃ¶glich die Dinge zu tun, die auf dem Level notwendig sind. An den Sachen arbeiten wir permanent, aber es muss endgÃ¼ltig in die KÃ¶pfe rein. Die Jungs mÃ¼ssen verstehen, dass es nur Ã¼ber den mannschaftlichen Erfolg geht â€“ und nicht anders!â€œ

Magenta Sport Experte Patrick Ehelechner Ã¼ber die schwierige Analyse der Partie gegen Schweden: â€žDas macht das ganze Spiel so schwer einzuordnen: GefÃ¼hlt waren es zwei Spiele in einem. Die ersten dreiÃŸig Minuten waren wirklich gut. Wir hatten die Chance auf dem SchlÃ¤ger, 2:1 in FÃ¼hrung zu gehen im ersten Drittel, treffen nur den AuÃŸenpfostenâ€¦â€œ

Patrick Ehelechner blickt auf die psychische Ausgangslage vor dem so wichtigen Spiel gegen die Schweiz â€“ und die notwendige Herangehensweise: â€žDu darfst Ã¼ber dieses Spiel jetzt nichtmehr lange reden. Du musst jetzt ein guter Mentaltrainer sein! Du musst die Jungs jetzt irgendwie erreichen. Dieses Spiel, diese Klatsche muss aus den KÃ¶pfen heraus â€“ weil du morgen gegen die Schweiz diese groÃŸe Chance hast. Es klingt so crazy, aber du hast die Chance, ins Viertelfinale einzuziehen â€“ egal, was da heute war! Das muss aber auch in die KÃ¶pfe rein bei den Jungs. Das ist schwer, das weiÃŸ ich â€“ da muss man eben viel kommunizieren, viel reden. Du brauchst auch von heute gar nix mehr zeigen, kein Video â€“ streichâ€˜ dieses ganze Schweden-Spiel aus dem Kopf raus. Voller Fokus auf die Schweiz!â€œ

KapitÃ¤n Tobias Schwarz: â€žWir haben ein ordentliches erstes Drittel gespielt. Wir waren gut in unserer Struktur. Daran konnten wir nicht anknÃ¼pfen. Wir haben zu kompliziert gespielt und sind viel zu oft auf die Strafbank gegangen. Wir mÃ¼ssen das abstellen und unser Spiel einfach und diszipliniert halten. Die Schweden haben unsere Fehler ausgenutzt. Wir mÃ¼ssen jetzt nach vorne schauen und ein gutes Spiel gegen die Schweiz abliefern. Dabei gilt es, sehr viele Dinge besser zu machen als heute.“

Spielplan U20-WM Vorrunde, Gruppe A

27.12.2025 | 00:00 Uhr (dt. Zeit) | DeutschlandÂ â€“Â USA 3:6 (1:3, 2:3, 0:0)

27.12.2025 | 20:00 Uhr (dt. Zeit) | Slowakei â€“ Deutschland 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

29.12.2025 | 19:00 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland â€“ Schweden 1:8 (1:1, 0:4, 0:3)

30.12.2025 | 20:00 Uhr (dt. Zeit) |Â Schweiz â€“Â Deutschland

U20-WM in den USA live & kostenlos: am Dienstag gegen die Schweiz

MagentaSport und MagentaTV bescheren den Eishockeyfans noch mehr Festtage: Die U20-Weltmeisterschaft findet bis zum 6. Januar in den â€žTwin Citiesâ€œ Minneapolis und St. Paul im Eishockey-verrÃ¼ckten US-Bundesstaat Minnesota statt. MagentaSport und MagentaTV Ã¼bertragen die vier deutschen Vorrundenspiele und die gesamte K.o.-Phase live und kostenlos fÃ¼r alle. Christoph Fetzer und Christoph Stadtler kommentieren die Partien, Patrick Ehelechner ist als Experte dabei.

Deutschland muss mindestens Gruppen-Vierter werden, um sich fÃ¼r die Viertelfinals zu qualifizieren. Ansonsten droht die Relegation. MagentaSport zeigt alle Entscheidungen live und kostenlos.

Eishockey live bei MagentaSport

U20-WM | Gruppenphase live und kostenlos

Dienstag, 30.12.2025

ab 20.00: Schweiz â€“ Deutschland

PENNY DEL | 34. Spieltag

Dienstag, 30.12.2025

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.25 Uhr live im Einzelspiel: Pinguins Bremerhaven â€“ EisbÃ¤ren Berlin, NÃ¼rnberg Ice Tigers â€“ Adler Mannheim, LÃ¶wen Frankfurt â€“ Dresdner EislÃ¶wen, EHC Red Bull MÃ¼nchen â€“ Augsburger Panther, Schwenninger Wild Wings â€“ ERC Ingolstadt, Grizzlys Wolfsburg â€“ Straubing Tigers, Iserlohn Roosters â€“ KÃ¶lner Haie

