Deutschland ist Vizeweltmeister! „Eine richtig geile Familie“ gewinnt Silber und die deutsche Zuversicht ist sofort zurück: „Wir kommen wieder!“

Tampere. (PM DEB / PM MagentaSport) Die deutsche Herren-Nationalmannschaft gewinnt bei der 2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Tampere (FIN) die Silbermedaille.

Das Team um Bundestrainer Harold Kreis unterliegt nach einem engen Spiel dem Rekord-Weltmeister aus Kanada mit 2:5. Torschützen für die deutsche Auswahl waren JJ Peterka (8.) und Daniel Fischbuch (34.). Das DEB-Team darf sich nach 70 Jahren wieder über WM-Edelmetall freuen.

• Moritz Müller führte das DEB-Team als Kapitän auf das Eis. An seiner Seite assistierten Marcel Noebels sowie Dominik Kahun.

• Starting Goalie am heutigen Tag war Mathias Niederberger.

• Als bester deutscher Spieler wurde Moritz Müller ausgezeichnet.

• Moritz Seider und JJ Peterka wurden ins All Star Team gewählt.

• Das letzte Mal konnte Deutschland im Jahr 1953 Edelmetall (Silber) gewinnen.

• Zuletzt spielte die DEB-Auswahl im Jahr 1930 ein WM-Finale gegen Kanada.

• Zuschauerzahl in der Nokia Arena Tampere (FIN): 10.470

Es ist WM-Silber geworden, aber die Leistung und der Auftritt des Vize-Weltmeisters Deutschland werden nachwirken. Kanada ist im letzten Drittel gnadenlos effektiv, entscheidet die WM-Finale 2023 gegen eine lange Zeit ebenbürtige deutsche Mannschaft.

„Wir wollten am Ende sagen, der Tank ist leer. Wir haben alles gegeben und ich kann mit großer Gewissheit sagen: der Tank ist leer. Die Jungs haben wirklich alles gegeben“, bilanziert ein stolzer Bundestrainer Harold Kreis, der die Bedeutung dieser WM-Medaille für das Eishockey in Deutschland als „sehr groß“ einordnet.

„Wir kommen wieder“, rief ein sehr selbstbewusster WM-Debütant Nico Sturm und findet: „Ich glaube, dass es möglich war, zu gewinnen.“

Kapitän Moritz Müllers WM-Fazit: „Gefühlt ist der Glaube in der Heimat nicht immer so groß an die deutschen Spieler. Wir haben wieder mal gezeigt, dass man den Jungs vertrauen kann. Da sind richtig gute Spieler dabei, die auch in Weltklassesituationen Weltklasse spielen können.“

Der 36jährige Müller über seine Zukunft im Nationaltrikot: „Ich von mir aus freien Stücken werde nie sagen, dass ich nicht komme.“

Relativ am Anfang seiner Karriere steht Moritz Seider, noch so ein Shootingstar dieser WM: „Ich glaube nicht, dass die Kanadier besser waren. Wir haben leichtsinnige Fehler gemacht und die werden irgendwann bestraft auf dem Niveau. Deswegen: wir können viel Positives hieraus mitnehmen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir nicht das letzte Mal in so einer Position sind.“ Seider schwärmt vom Team: „Wir waren einfach eine richtig geile Familie!“

Weitere Stimmen

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir haben ein hervorragendes Turnier gespielt und Silber gewonnen. Es war Werbung für das deutsche Eishockey, das Team war einfach unglaublich gut, aber das wussten wir von Anfang an. Das Trainerteam um Harold Kreis hat einen fantastischen Job gemacht, ich kann nur den Hut ziehen. Mein Dank gilt auch dem ganzen Team hinter der Mannschaft und der Geschäftsstelle in München, die diese Leistung erst möglich gemacht haben.“

Stürmer Nico Sturm: „Es braucht sicherlich eine kurze Zeit bis wir realisiert haben, was wir hier erreicht haben. Trotzdem tut eine Niederlage in einem Finale natürlich weh. Ich habe das jahrelang immer nur von außen beobachtet und was man immer gehört hat war, dass die Jungs immer sehr viel Spaß haben zusammen, und jetzt verstehe ich warum. Dieses spezielle Gefühl, das hat man nur ganz selten bei Mannschaften. Das ist etwas ganz Besonderes und da bin ich schon stolz drauf dabei gewesen zu sein.“

Sturm und was man aus dem Turnier mitnehmen kann: „Ich glaube, da kann man auch durchaus lernen aus diesen großen Spielen gegen die ganz großen Nationen, dass man einfach abgezockter werden muss. Wie kommen wir dahin, dass es nicht immer das Wunder sein muss, um gegen solche Mannschaften zu gewinnen, sondern dass man einfach sagen kann: Wir sind gut genug und wir haben einfach die bessere Mannschaft. Da wollen wir hinkommen und da ist sicher noch eine Lernkurve da, Aber ich glaube, es ist möglich.

Final-Partie der deutschen Herren-Nationalmannschaft:

28.05.2023 | 20:20 (dt. Zeit 19:20) | Kanada – Deutschland 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

