Deutschland-Cup: Deutschlands Frauen im Endspiel um den Turniersieg gegen Ungarn erfolgreich

Landshut. (MR) Vor diesem letzten Spiel der Frauen stand Deutschland mit einem Punkt Vorsprung vor den Ungarinnen auf Platz 1 der Tabelle. Daher waren die Ausgangspositionen klar. Die beiden anderen Teilnehmernationen hatten bereits gestern das jeweils letzte Spiel absolviert und die hinteren beiden Plätze eingenommen.

Von Beginn an legten die Deutschen Frauen druckvoll los, über weite Strecken spielte das Spielgeschehen im Verteidigungsdrittel der Ungarinnen. Nach etwa 7 Spielminuten kamen die Gäste erstmalig gefährlich vor das Deutsche Tor, Deutschland konnte das zweite Powerplay zum Führungstreffer nutzen (15.), das war gut nachgesetzt am Torkreis. Kurz vorher noch war es auf der anderen Seite brenzelig, als Abstreiter hinter dem Tor klären wollte. Die Gäste verpassten vor dem Torkreis aber die freie Scheibe und somit auch die Scheunentor-Einladung.

Mit viel Abwehrarbeit zum Ziel

Im zweiten Durchgang kam von Ungarn mehr, bedingt auch durch lange Zeit doppeltes Powerplay. Doch das das Team von Jeff MacLeod blieb ruhig und konnte die komplette Zeit runterkillen. In der 35. Spielminute konnte Schiefer ihre Bemühungen nach mehreren Versuchen vorher auch mit dem Treffer belohnen. 2:0 ging es zum zweiten Mal in die Kabinen. Im letzten Drittel ging es zügig hin und her, und nachdem die Ungarinnen kurz nach einem Powerplay ihren ersten Treffer erzielt hatten, war das Momentum auf ihrer Seite. Deutschland warf alles dagegen, konnte eine weitere Unterzahl schadlos verteidigen. Am Ende nahmen die Ungarn trotz eigener Unterzahl die Torhüterin vom Eis. Deutschland konnte mehrmals befreien und schließlich die Scheibe ins verwaiste Tor tragen. Damit hat man das Wunschziel erreicht: Sieg in diesem Spiel und Turniersieg!

Nach dem Spiel wurde noch Tabea Botthoff geehrt, die heute ihr 100. Länderspiel bestritten hatte.

Die Tore erzielten:

1:0 (14:45) Nix (Kluge, Hadraschek-Eisenschmid) PP1

2:0 (34:28) Schiefer (Hark, Gleissner)

2:1 (52:46) Jokai-Szilagyik (Mozolai, Hiezl)

3:1 (59:27) Hadraschek-Eisenschmid (Nix, Feldmeier) PP1 EN



Schiedsrichter: Vanessa Anselm, Julia Kainbeeger (Alexia Cheyroux, Lara Fischer)

Strafen: GER – 12 Min.; HUN – 12 Min.



Zuschauer: 3070

