Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Deutschland Cup: DEB-Frauen starten mit Sieg gegen Frankreich ins Heimturnier
! +DamenDEB-TeamDeutschland Cup

Deutschland Cup: DEB-Frauen starten mit Sieg gegen Frankreich ins Heimturnier

6. November 20251 Mins read44
Share
Emily Nix von Team Deutschland feiert das Tor zum 1:0 - © City-Press
Share

Landshut. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel beim Deutschland Cup gewonnen.

Die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod siegte gegen Frankreich mit 3:2 nach Penaltyschießen (1:0, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0). Die Torschützinnen waren Emily Nix und Laura Kluge.

Die DEB-Auswahl startete mit Sandra Abstreiter im Tor, Aileena Dopheide und Mathilda Heine absolvierten ihren ersten A-Länderspiel-Einsatz.

Deutschland ging durch den Rebound-Treffer von Nix kurz vor der ersten Drittelpause verdient mit 1:0 in Führung. Im Schlussdrittel drehten die Französinnen das Spiel durch Tore von Emma Nonnenmacher (43.) und Clara Rozier (48.) zum 2:1. Kluge rettete die DEB-Auswahl 65 Sekunden vor Schluss mit dem Ausgleichstreffer in die Verlängerung. Im Penaltyschießen behielten die deutschen Spielerinnen die Nerven und sicherten sich den Sieg.

Spiel-Übersicht GER – FRA

• Torschützen Team GER: Emily Nix (20.), Laura Kluge (59.)
• Strafminuten: Deutschland 6 – Frankreich 10
• Starting Goalie: Sandra Abstreiter
• Kapitänin: Daria Gleißner (C), Laura Kluge (A), Ronja Hark (A)
• Zuschauerzahl: 1.320
• Beste DEB-Spielerin: Franziska Feldmeier

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir wussten, dass es ein hartes Spiel werden würde. Wir haben vorher in der Kabine über den Glauben an uns selbst gesprochen. Das Spiel war heute ein guter Test für unseren Glauben. Wir wollen an unseren Special Teams arbeiten. Wir haben uns heute gut mit dem Puck bewegt, leider hat das Tor gefehlt. Am Ende freuen wir uns über den Auftakterfolg und wollen uns nun bestmöglich auf die kommenden zwei Spiele vorbereiten.“

Stürmerin Laura Kluge: „Es war nicht das Spiel, was wir uns vorgenommen haben. An unserer Chancenverwertung müssen wir in jedem Fall arbeiten und schauen, dass wir in den nächsten Spielen konsequenter werden und die Fehler, die wir heute gemacht haben, abstellen. Letztlich haben wir aber Charakter gezeigt und aus einem schwierigen Spiel den Sieg geholt. Das war für uns als Mannschaft sehr wichtig. Wir freuen uns über das positive Gefühl des Siegs und nehmen dieses mit in die kommenden zwei Spiele hier in Landshut.

Deutschland Cup 2025 in Landshut:

05.11.2025 I 19:30 Uhr I Deutschland – Frankreich 3:2 n.P. (1:0, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)

07.11.2025 I 19:00 Uhr I Deutschland – Slowakei

08.11.2025 I 14:45 Uhr I Deutschland – Ungarn

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Share
Previous post Unterstützung beim Deutschland-Cup: Woodcroft Teil des slowakischen Trainerteams

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Deutschland CupKassel Huskies

Unterstützung beim Deutschland-Cup: Woodcroft Teil des slowakischen Trainerteams

Kassel. (PM Huskies) Cheftrainer Todd Woodcroft nutzt die aktuelle Länderspielpause im Rahmen...

By5. November 2025
! +Grizzlys WolfsburgTransfers

Warum die Grizzlys mit ihrem Leistungsträger Julian Melchiori bis 2028 verlängert haben

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg treiben früh in der aktuellen Spielzeit...

By5. November 2025
! +Hintergrund / InterviewsIserlohn Roosters

In Iserlohn möchte man mit Fördermitteln des Landes und des Bundes Lehrschwimmbecken und die Eissporthalle modernisieren

Iserlohn. (MK / Regional-Stimme) Der Deutsche Bundestag hat mit Beschluss des Bundeshaushalts...

By5. November 2025
! +Deutschland CupHintergrund / InterviewsÖsterreich / ÖEHV

Österreichs Peter Schneider: „Wir wollen immer die beste Leistung abrufen“

Wien. (PM ÖEHV) Peter Schneider führt das Nationalteam als Kapitän in den...

By4. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten