Deutschland Cup: DEB-Frauen starten mit Sieg gegen Frankreich ins Heimturnier

Landshut. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel beim Deutschland Cup gewonnen.

Die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod siegte gegen Frankreich mit 3:2 nach Penaltyschießen (1:0, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0). Die Torschützinnen waren Emily Nix und Laura Kluge.

Die DEB-Auswahl startete mit Sandra Abstreiter im Tor, Aileena Dopheide und Mathilda Heine absolvierten ihren ersten A-Länderspiel-Einsatz.

Deutschland ging durch den Rebound-Treffer von Nix kurz vor der ersten Drittelpause verdient mit 1:0 in Führung. Im Schlussdrittel drehten die Französinnen das Spiel durch Tore von Emma Nonnenmacher (43.) und Clara Rozier (48.) zum 2:1. Kluge rettete die DEB-Auswahl 65 Sekunden vor Schluss mit dem Ausgleichstreffer in die Verlängerung. Im Penaltyschießen behielten die deutschen Spielerinnen die Nerven und sicherten sich den Sieg.

Spiel-Übersicht GER – FRA

• Torschützen Team GER: Emily Nix (20.), Laura Kluge (59.)

• Strafminuten: Deutschland 6 – Frankreich 10

• Starting Goalie: Sandra Abstreiter

• Kapitänin: Daria Gleißner (C), Laura Kluge (A), Ronja Hark (A)

• Zuschauerzahl: 1.320

• Beste DEB-Spielerin: Franziska Feldmeier

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir wussten, dass es ein hartes Spiel werden würde. Wir haben vorher in der Kabine über den Glauben an uns selbst gesprochen. Das Spiel war heute ein guter Test für unseren Glauben. Wir wollen an unseren Special Teams arbeiten. Wir haben uns heute gut mit dem Puck bewegt, leider hat das Tor gefehlt. Am Ende freuen wir uns über den Auftakterfolg und wollen uns nun bestmöglich auf die kommenden zwei Spiele vorbereiten.“

Stürmerin Laura Kluge: „Es war nicht das Spiel, was wir uns vorgenommen haben. An unserer Chancenverwertung müssen wir in jedem Fall arbeiten und schauen, dass wir in den nächsten Spielen konsequenter werden und die Fehler, die wir heute gemacht haben, abstellen. Letztlich haben wir aber Charakter gezeigt und aus einem schwierigen Spiel den Sieg geholt. Das war für uns als Mannschaft sehr wichtig. Wir freuen uns über das positive Gefühl des Siegs und nehmen dieses mit in die kommenden zwei Spiele hier in Landshut.

Deutschland Cup 2025 in Landshut:

05.11.2025 I 19:30 Uhr I Deutschland – Frankreich 3:2 n.P. (1:0, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)

07.11.2025 I 19:00 Uhr I Deutschland – Slowakei

08.11.2025 I 14:45 Uhr I Deutschland – Ungarn

