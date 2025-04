Deutschland Cup 2025: Spielplan steht, Ticketverkauf startet

München. (PM DEB) Der Turnier-Spielplan für den Deutschland Cup 2025 steht fest – und ab sofort startet der Ticketverkauf für die 36. Austragung des Traditionsturniers.

Nach zuletzt zwei überaus erfolgreichen Austragungen in Landshut setzt der DEB auch dieses mal bewusst auf den niederbayrischen Standort und wird vor Ort zum dritten Mal in Folge ein paralleles Frauen- und Männerturnier austragen mit acht teilnehmenden Teams. Von Mittwoch, den 5. November bis Sonntag, 9. November 2025 findet der Deutschland Cup 2025 in der Fanatec Arena in Landshut statt. Insgesamt stehen zwölf Länderspiele an den fünf Turniertagen auf dem Programm. Mit der Veröffentlichung des Spielplans startet ab sofort der Ticketverkauf für den Deutschland Cup 2025. Zum Verkaufsstart sind die attraktiven Ticket-Pakete für das gesamte Turnier (alle Spiele) oder das Turnier-Wochenende (Freitag bis Sonntag) erhältlich – genauso wie Einzel-Tickets pro Spieltag. Der Ticketverkauf für den Deutschland Cup 2025 startet am heutigen Mittwoch, den 16. April um 12 Uhr. Eintrittskarten gibt es online im DEB-Ticketshop sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen.

Zum DEB-Ticketshop: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb

Spielplan: Auftakt am Mittwoch, Doppel-Spieltag der DEB-Teams am Samstag Sowohl im Frauen- als auch im Männer-Turnier treten je vier Nationalmannschaften gegeneinander an, um den Turniersieger zu ermitteln. Teilnehmende Teams bei den Frauen sind neben der deutschen Mannschaft die Nationen aus Frankreich, der Slowakei und Ungarn. Im Feld des Männer-Turniers sind Lettland (neu dabei), Österreich, die Slowakei und das DEB-Team vertreten. Erster Spieltag des Deutschland Cup 2025 ist Mittwoch, der 5. November 2025, bei dem die deutschen Frauen ihren ersten Auftritt haben Um 19:30 Uhr geht es gegen Frankreich. Einen Tag später startet die Männer-Nationalmannschaft in das Turnier. Erster Gegner ist Lettland, Spielbeginn ist ebenfalls 19:45 Uhr. Am Samstag, den 9. November 2025 kommt es dann zum Doppel-Spieltag beider DEB-Teams in Landshut: Die Frauen treffen um 14:45 Uhr auf Ungarn, um 18:45 Uhr sind die Männer dran mit dem Nachbarschaftsduell gegen Österreich. Am Sonntag, den 9. November 2025 endet der Deutschland Cup 2025 mit der Partie der Männer gegen die Slowakei (Spielbeginn 14:45 Uhr).

Deutschland Cup 2025: Der Turnierplan in der Übersicht

Frauen

05.11.2025 | 16:00 Uhr | Slowakei – Ungarn

05.11.2025 | 19:30 Uhr | Deutschland – Frankreich

06.11.2025 | 16:15 Uhr | Frankreich – Slowakei

07.11.2025 | 15:00 Uhr | Ungarn – Frankreich

07.11.2025 | 19:00 Uhr | Deutschland – Slowakei

08.11.2025 | 14:45 Uhr | Deutschland – Ungarn

Männer

06.11.2025 | 12:15 Uhr | Österreich – Slowakei

06.11.2025 | 19:45 Uhr | Deutschland – Lettland

08.11.2025 | 11:00 Uhr | Slowakei – Lettland

08.11.2025 | 18:45 Uhr | Deutschland – Österreich

09.11.2025 | 11:00 Uhr | Lettland – Österreich

09.11.2025 | 14:45 Uhr | Deutschland – Slowakei

Alle Partien werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV