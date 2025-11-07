Deutschland-Cup 2025: Nun wartet Österreichs Lieblingsgegner und zum Abschluss Lettland 

Landshut. (PM ÖEHV) Das zweite und dritte Drittel gegen die Slowakei entschied man mit 2:1 für sich.

An diese Leistung will man gegen Deutschland nicht nur anschließen, sondern den nächsten Schritt machen. Der Gastgeber und Rekordsieger (10x) des Deutschland-Cup befindet sich wie die Slowakei und Abschlussgegner Lettland bereits in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Abermals erwartet man Samstagabend, 18:45 Uhr live auf ORF SPORT +, einen entsprechend harten Kampf. Keine 15 Stunden später, geht es am Sonntag gegen Lettland. ORF SPORT + überträgt ab 11:00 Uhr live.



„Wir wollen von Anfang bereit sein. Das haben wir nochmals angesprochen beim heutigen Training. Wir wollen gegen Deutschland von Anfang an eine gute Leistung bringen, internationales, strukturiertes Eishockey spielen, mit dem Puck diese geradlinige Note, die notwendig ist auf diesem Niveau, spielen und mit vehementem, aber sinnvollem Körpereinsatz agieren. Wenn wir das tun, dann werden wir für Deutschland ein unangenehmer Gegner sein und haben auch Chancen, das Spiel zu gewinnen“, gibt Head Coach Roger Bader einen taktischen Einblick.

Der Slowakei musste man sich zum Auftakt des Deutschland-Cup 2025 Donnerstagnachmittag 2:6 geschlagen geben. Den Grundstein zum Erfolg legten unsere Nachbarn im ersten Drittel, nachdem Österreich bereits 0:5 zurück lag. „Wir waren im ersten Drittel nicht präsent, so wie man im internationalen Eishockey präsent sein muss“, spricht Roger Bader die Lehren aus diesen 20 Minuten offen an. Mit 10:4 Torschüssen im zweiten und 15:3 im dritten Drittel, bestimmte man die übrigen 40 Minuten.

Genau das will man auch am Samstag gegen Lieblingsgegner Deutschland wieder zeigen, Bernd Wolf: „Die Halle wird voll sein. Ich erwarte eine coole Stimmung, alle werden gegen uns sein. Was gibt es Schöneres. Wir müssen wie gestern das zweite und dritte Drittel spielen, hartnäckig draufbleiben, als Team auftreten. Die Deutschen werden es uns sicher nicht einfach machen, aber wenn wir uns viel vornehmen, können wir auch viel erreichen.“

Beim Deutschland-Cup vor einem Jahr, sowie in der Vorbereitung auf die WM 2025 gingen unsere Nachbarn als Sieger vom Eis. Den letzten Sieg über Deutschland feierte man Ende April 2024 in Zell am See.

Jubiläum für Dominic Zwerger

Ein besonderer Abend wird das Spiel für Dominic Zwerger. Mit dem Duell gegen Deutschland tritt der Schweiz-Legionär in den 100er-Klub ein. Mit dem gestrigen Assist zum 1:5 durch Peter Schneider hält Zwerger in 99 Spielen bei 25 Toren und 36 Assists. Gegen Deutschland darf zum Jubiläum gerne noch der ein oder andere Punkt samt Sieg hinzukommen.

Erinnerungen an die WM 2025

Nach neun Niederlagen in Serie, durchbrach Österreich bei der WM 2025 im abschließenden Gruppenspiel gegen Lettland den Bann. Mit einer unglaublichen Leistung besiegte man den Bronze-Medaillengewinner von 2023 in Stockholm (SWE) 6:1, auch dank eines Doppelpacks von Dominic Zwerger, und zog ins Viertelfinale ein. Lettland verlor sein Auftaktspiel am Donnerstag gegen Deutschland 1:4. ORF SPORT + überträgt am sonntag ab 11:00 Uhr live.

Deutschland-Cup 2025 Herren

– 09. November 2025, Landshut (GER)

Deutschland vs. Österreich

Sa., 08. November 2025, 18:45 Uhr, live auf ORF SPORT +

Lettland vs. Österreich

So., 09. November 2025, 11:00 Uhr, live auf ORF SPORT +

Bereits gespielt

Österreich vs. Slowakei 2:6 (0:5,1:0,1:1)

Do., 06. November 2025, 12:15 Uhr

Torschützen Österreich: Peter Schneider (36.), Lucas Thaler (49.)

Torschützen Slowakei: Maxim Čajkovič (2.), Peter Cehlárik (5./PP1), Matúš Sukeľ (7., 19./PP1, 59./SH1), Viliam Čacho (11.)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!