Deutschland Cup 2025: Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod gibt Aufgebot bekannt

München. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft tritt beim Deutschland Cup (5. bis 9. November 2025) in Landshut mit 23 Spielerinnen an.

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod gab den Kader in der heutigen Live-Übertragung des PENNY DEL-Spiels zwischen dem ERC Ingolstadt und den Adler Mannheim auf MagentaSport bekannt. Die DEB-Auswahl wird von einem bewährten Kern um Kapitänin Daria Gleißner angeführt. 17 der 23 nominierten Spielerinnen standen bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Tschechien im Aufgebot, als Debütantinnen stehen Aileena Dopheide und Mathilda Heine vor ihrem ersten A-Länderspiel-Einsatz. Nicht mit dabei sind einige der Nationalspielerinnen, die derzeit am US-College aktiv sind (Nina Christof sowie Lilli und Luisa Welcke). Außerdem fehlen Katarina Jobst-Smith und Jule Schiefer aufgrund von Verletzungen. DEB-Frauen gehen als Titelverteidigerinnen in den Deutschland Cup Das Frauen-Team reist bereits am Montag, den 3. November 2025, nach Landshut, um sich auf das kommende Turnier vorzubereiten. Bei der dritten gemeinsamen Turnierauflage von Frauen und Männern beim Deutschland Cup geht die DEB-Auswahl von Jeff MacLeod als Titelverteidiger ins Rennen. Das Turnier startet für die Frauen am Mittwoch, den 5. November (19:30 Uhr), in der VR-Bank Landshut Arena mit dem Länderspiel gegen Frankreich. Die DEB-Auswahl spielt anschließend gegen die Slowakei (Freitag, 7. November um 19:00 Uhr) und Ungarn (Samstag, 8. November um 14:45 Uhr).

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir freuen uns auf die Fans und die Atmosphäre in Landshut, der DEB bietet uns hier eine große Bühne, die wir überaus schätzen. Der Deutschland Cup ist eine wichtige Veranstaltung, um uns auf Olympia vorzubereiten. Auch deshalb sind die große Aufmerksamkeit und der Rummel rund um das Turnier ein guter Stresstest für uns, um uns für die Aufgabe im Februar vorzubereiten. Einige Spielerinnen, die zu unserem Kern gehören, werden uns nicht zur Verfügung stehen, teilweise auch aus Verletzungsgründen. Wir hoffen, dass diese wichtigen Spielerinnen rechtzeitig wieder fit sind für die kommenden Aufgaben. Das gibt wiederum einigen Spielerinnen die Chance, sich auf der internationalen Bühne zu zeigen und in die Teamstrukturen zu integrieren, so dass Sie sich auch für Olympia empfehlen können. Wir wollen beim Deutschland Cup weiter an unserer Siegermentalität arbeiten und den positiven Weg der vergangenen Auftritte konsequent fortsetzen.“

Christian Künast, Vorstand Sport des DEB: „Zunächst einmal freuen wir uns, in Landshut nochmal die gemeinsame Bühne mit unseren beiden A-Nationalmannschaften zu betreten. Denn durch die neue Terminierung der Frauen-Weltmeisterschaft im November 2026, wird der kommende Deutschland Cup als alleiniges Männer-Turnier ausgetragen, während sich die Frauen dann bereits in der WM-Vorbereitung befinden. Die vergangenen beiden Jahre hatte der gemeinsame Auftritt unserer beiden Teams eine überaus große Außenwirkung und viele positive Effekte, die sich diesmal noch verstärken, da wir im kommenden Februar gemeinsam bei den Olympischen Spielen auflaufen werden.“

Der Spielplan der Frauen-Nationalmannschaft beim Deutschland Cup 2025:

05.11.2025 | 19:30 Uhr | Deutschland – Frankreich

07.11.2025 | 19:00 Uhr | Deutschland – Slowakei

08.11.2025 | 14:45 Uhr | Deutschland – Ungarn

Alle Spiele des Deutschland Cup werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

Das Aufgebot

