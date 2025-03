Deutschland Cup 2025: DEB-Teams erneut zu Gast in Landshut

München. (PM DEB) Zum dritten Mal in Folge findet der Deutschland Cup in Landshut statt.

Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) hat sich erneut dazu entschieden, den Deutschland Cup 2025 vom 5. bis 9. November 2025 am niederbayrischen Traditionsstandort auszutragen. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren wird in Landshut ein gemeinsames Frauen- und Männerturnier stattfinden.

Insgesamt acht Nationalmannschaften werden wie schon in den Jahren 2023 und 2024 dabei sein. Je vier Frauen- und Männer-Teams treten demnach gegeneinander an, um sich den Turniererfolg zu sichern. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft wird gegen Ungarn, Frankreich und die Slowakei auflaufen; das deutsche Männer-Team trifft auf Österreich, die Slowakei und Lettland, die zuletzt im Jahr 2020 an dem Traditionsturnier teilgenommen hatten.

Während die DEB-Frauen ihren Titel vom Vorjahr verteidigen wollen, will die deutsche Männer-Nationalmannschaft nach Rang zwei im Jahr 2024 den Deutschland Cup wieder in den Händen halten.

Die Eishockey-Fans dürfen sich in diesem Jahr auf hochkarätig besetzte Nationalteams freuen, da sich die Mannschaften in der unmittelbaren Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2026 befinden.

Der genaue Spielplan und die Details zum Ticketverkauf werden im April 2025 bekannt gegeben. Alle Spiele des Deutschland Cup 2025 werden live auf MagentaSport übertragen.

Stimmen zum Deutschland Cup 2025 in Landshut

Alexander Putz, Oberbürgermeister der Stadt Landshut: „Für die Stadt Landshut ist es eine große Ehre, den Deutschland Cup zum dritten Mal in Folge in unserer Fanatec Arena austragen zu dürfen. Für diesen Vertrauensbeweis, den wir als Bestätigung für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen beiden Jahren verstehen, bedanke ich mich sehr herzlich beim Deutschen Eishockey-Bund und seinem Präsidenten Dr. Peter Merten. Mein Dank geht aber nicht zuletzt auch an den EV Landshut und seine vielen ehrenamtlichen Helfer, ohne dessen Unterstützung die Organisation einer solchen internationalen Eishockey-Großveranstaltung mit 12 Spielen an nur fünf Turniertagen gar nicht möglich wäre. Gemeinsam freuen wir uns schon jetzt darauf, acht hochkarätige Nationalmannschaften in unserer Stadt begrüßen zu dürfen. Dass der Deutschland Cup 2025 insbesondere für die beiden deutschen Teams auch eine Generalprobe für die nur drei Monate später anstehenden Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina sein wird, erhöht den sportlichen Reiz zusätzlich. Außerdem findet das Turnier diesmal in den bayerischen Allerheiligenferien statt – was speziell Familien gerade mittwochs und donnerstags einen Stadionbesuch erleichtern dürfte. Ich bin sicher: Für volle Ränge und eine stimmungsvolle Kulisse wird, wie schon 2023 und 2024, auch beim Deutschland Cup 2025 gesorgt sein.“

Ralf Hantschke, Geschäftsführer des EV Landshut: „Es macht uns stolz, zum dritten Mal hintereinander Austragungsort für dieses so renommierte Sportereignis sein zu dürfen. Unser Dank gilt dem Deutschen Eishockey-Bund mit seinem Präsidenten Dr. Peter Merten an der Spitze, der sich wiederholt für unseren Standort entschieden hat. Für den Eislaufverein Landshut ist dies eine Anerkennung und Wertschätzung für die geleistete Arbeit in der Vergangenheit. Darüber hinaus gilt unser Dank der Stadt Landshut mit unserem Oberbürgermeister Alexander Putz und dessen klarem Bekenntnis dieses Event nochmals auszurichten. Das zeugt von Vertrauen in unsere bewährte Organisation und in die Zusammenarbeit der Stadt mit dem EVL. Wir werden alles dafür tun, dass auch der Deutschland Cup 2025 wieder zu einem Highlight für alle teilnehmenden Mannschaften, sowie für die Fans aus nah und fern wird. Wir sagen schon jetzt: Herzlich Willkommen in Landshut.“

Alexander Steiger, Vorstand EV Landshut: „Es ist für den EV Landshut e.V. eine große Ehre, erneut den Deutschland Cup ausrichten zu dürfen. Wir haben in den vergangenen beiden Jahren Eishockey auf höchstem Niveau präsentiert und damit unserem Sport eine wunderbare Bühne geboten. Dies wollen wir in diesem Herbst wiederholen und freuen uns darauf, viele Gäste in Landshut begrüßen zu dürfen. Zudem ist es auch für unseren Nachwuchs ein großer Ansporn die Spiele der Nationalmannschaften in unserem Stadion bewundern zu dürfen. Besonders hervorheben möchte ich die gelungene Integration der Frauen-Nationalmannschaften in das Turnier. Dadurch hat der Deutschland Cup noch einmal eine deutliche Aufwertung erfahren und spricht eine noch größere Zielgruppe an. Der EV Landshut e.V. freut sich auf die dritte Auflage des Deutschland Cups in der Fanatec Arena.“

DEB-Präsident Dr. Peter Merten: „Wir freuen uns, zum dritten Mal den Deutschland Cup in Landshut auszutragen. Nach dem starken Auftakt im Jahr 2023 war auch das Turnier 2024 für uns ein voller Erfolg auf allen Ebenen. Vor allem unsere Frauen haben durch den Turniersieg Selbstvertrauen getankt, um im Februar die Olympia-Qualifikation zu meistern. Deshalb hat sich das Turnierformat mit dem dichten Spielprogramm der Frauen- und Männer-Nationen aus unserer Sicht absolut bewährt. Die Fans erleben fünf Tage internationales Spitzeneishockey in der Fanatec Arena in Landshut, die uns optimale Bedingungen bietet, unsere Gäste und acht Nationalmannschaften willkommen zu heißen. Gleichzeitig schätzen wir die hervorragende und unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Stadt Landshut, dem EV Landshut und dem Bayrischen Eissport-Verband e. V. Gemeinsam ist es uns gelungen, zweimal ein großes Eishockeyfest in Landshut zu feiern und wir haben keinen Zweifel, dass auch die dritte Austragung alle Eishockeyfans begeistern wird. Dazu trägt maßgeblich auch unser Partner MagentaSport bei, der den Deutschland Cup in Landshut als hautnahes Live-Erlebnis für die Bildschirme zuhause inszeniert.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Die Vorfreude auf den nächsten Deutschland Cup ist besonders groß, denn wenige Monate später werden wir gemeinsam mit unserer Frauen- und Männer-Nationalmannschaft die Reise zu den Olympischen Spielen 2026 antreten. Insofern ist der Deutschland Cup 2025 für uns die optimale Gelegenheit, innerhalb der Teams zusammenzukommen und alle internen Abläufe zu festigen. Gleichzeitig bietet das Turnier allen Athletinnen und Athleten die Gelegenheit, sich sportlich zu beweisen in einem attraktiven Teilnehmerfeld. Die Fanatec Arena verfügt für alle acht Teams über die ideale Infrastruktur, um ein erfolgreiches Turnier zu bestreiten und sich gleichzeitig wohlzufühlen aufgrund der kurzen Wege und der bereits bekannten Aufteilungen in der Arena. Wir freuen uns zudem auf das Wiedersehen mit den vielen Helfenden und Unterstützern, die das Turnier zu einem ganz besonderen Ereignis für die Fans und die Teams machen.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV