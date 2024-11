Deutschland-Cup 2024: Ã–sterreich unterliegt knapp der Slowakei

Landshut. (MR) Am Donnerstag eröffneten Österreich und die Slowakei das Turnier der Männer. Das umkämpfte Spiel konnten die Slowaken mit 1:0 für sich entscheiden....

Landshut. (MR) Am Donnerstag eröffneten Österreich und die Slowakei das Turnier der Männer. Das umkämpfte Spiel konnten die Slowaken mit 1:0 für sich entscheiden.

Ehe am Abend auch die gastgebenden Männer ins Turnier starten, maßen sich im Mittagsspiel Österreich und die Slowakei. Das ÖEHV Team startete gut und druckvoll, hatte die ersten Möglichkeiten. Allerdings konnten sie eine frühe doppelte Überzahl nicht für sich nutzen, das hätte vielleicht die Weichen anders gestellt. Zur Drittelmitte arbeitete Team Slovakia um das Tor herum gut nach und konnte schließlich das Spielgerät an Goalie Kickert vorbeibringen (14.).

Hinten gut verteidigt, aber vorne ging nichts rein

Mit dem Hallo starteten die Slowaken den zweiten Durchgang, als ein Spieler im Tor landete, allerdings ohne das Spielgerät. In eigener Unterzahl blockten sie, was ging. Und überhaupt waren die Slowaken im Forecheck schnell und druckvoll. Auch an den Banden und in den Ecken wurde sich nichts geschenkt. Doch gute Ideen auf beiden Seiten wurden schlecht ausgeführt oder vom Gegner erkannt und weggestochen. Es war bereits die 50. Spielminute, als der Slowake Hrehorcak allein auf weiter Flur im Versuch, Kickert auszutanzen, sich verzockte. Und auf der anderen Seite warf Haudum die Mischmaschine an, fand aber schließlich weder den Schuss noch einen Abnehmer, um mal zwei Beispiele zu nennen. Am Ende zog Roger Bader den Goalie in der Schlußminute, doch am knappen 0:1 sollte sich nichts mehr ändern.