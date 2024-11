Deutschland Cup 2024: Live-Ereignis mit groÃŸen Reichweiten

Die zweite Ausgabe des Deutschland Cup in Landshut und die gleichzeitig zweite Ausgabe eines gemeinsamen Turniers der Männer- und Frauen-Nationalmannschaft ist seit wenigen Tagen...

Wieder hat Landshut seinem Ruf als Eishockey-Hochburg alle Ehre gemacht: 20.012 Fans (Vorjahr 20.881) fanden den Weg in die Fanatec Arena, um sich die zwölf Turnierspiele auf internationalem Niveau anzuschauen und ein gemeinsames Eishockeyfest zu feiern. Überdies wurden den Live-Zuschauern bei MagentaSport einzigartige und exklusive Einblicke in beide Mannschafts-Kabinen gewährt. Ein Novum im deutschen Spitzensport, das zu einer deutlichen Reichweiten-Steigerung an den Bildschirmen und TV-Geräten geführt hat.

Turniersieg für deutsche Frauen-Nationalmannschaft

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat erstmals den Turniersieg bei einem Deutschland Cup gefeiert. Dementsprechend groß war die Freude nach drei Siegen in drei Spielen. Gerade die letzte Turnierpartie war ein wichtiger Fingerzeig des Teams um Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod. Ein wichtiger Sieg gegen Ungarn, einer der direkten Gegner um das Olympiaticket für die Winterspiele 2026, sorgt für dementsprechendes Selbstbewusstsein. Ein großer Faktor war das Landshuter Publikum, dass die DEB-Frauen auch in brenzligen Situationen zu Höchstleistungen pushte. Einen vergleichbaren Fan-Support wünscht sich die Frauen-Nationalmannschaft auch beim Olympia-Qualifikationsturnier in Bremerhaven.

Also jetzt schon Tickets sichern und die DEB-Frauen auf ihrem Weg zu den Olympischen Winterspielen 2026 unterstützen:

Die Olympia-Qualifikation der Frauen gibt es live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen.

Männer-Nationalmannschaft

Die Männer-Nationalmannschaft konnte den Titel dieses Mal nicht verteidigen, sicherte sich allerdings den zweiten Platz hinter Turniersieger Slowakei. Dennoch waren es erkenntnisreiche Tage für Bundestrainer Harold Kreis und seinen Coaching Staff. Schließlich gilt der Deutschland Cup seit jeher als wichtige Standortbestimmung und ist auch die Gelegenheit für die Nationalspieler, sich für die kommenden Aufgaben zu empfehlen. Bei den Männern ist das vor allem die Weltmeisterschaft 2025, aber auch schon die Olympischen Spiele 2026, die bereits als nächstes Großevent nach der WM im Mai folgen.

Live-Einblicke in die Kabinen als Highlight der TV-Übertragung

Nicht nur vor Ort in Landshut konnte man den Deutschland Cup hautnah erleben, auch im TV und Online war jede Menge geboten. DEB-Partner MagentaSport hat alle Partien des Turniers live und kostenlos übertragen. Mit Live-Interviews und Live-Sequenzen der Trainer-Ansprachen aus den beiden Mannschafts-Kabinen der Nationalmannschaft wurden exklusive Einblicke hinter die Kulissen gewährt und damit ein ganz besonderes Fan-Erlebnis geschaffen. Ganz nah dran an den deutschen Nationalspielern- und Spielerinnen ist auch das Format „DEB Overtime“. Hier gibt es spannende Facts und Behind-the-Scenes-Momente rund um das Turniergeschehen und den Staff der Nationalteams. Ebenso wurden Alexandra Boico und Markus Schweiger auf ihrem Weg zu ihren Nationalmannschafts-Debüts auf Schritt und Tritt begleitet. Zu sehen gibt es das Ganze unter: https://www.youtube.com/@debonline

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir sind insgesamt sehr zufrieden, wie die Turniertage verlaufen sind. Insbesondere die Zuschauerresonanz mit über 20.000 Zuschauern bei der zweiten Austragung in Landshut ist eine Bestätigung für unser Turnierformat mit Frauen und Männern. Auch das Live-Erlebnis bei MagentaSport für unsere Fans zuhause war beeindruckend. Wir haben viel positives Feedback auf unsere Einblicke in die Kabine erhalten, was die Bestätigung für unseren Weg ist, den wir hier mit unserem TV-Partner gegangen sind. Natürlich gibt es auch bei so dichten Turniertagen einige Dinge, aus denen wir lernen können für die kommenden Turniere und Heim-Länderspiele. Das nehmen wir genauso mit wie die positive Gesamt-Wahrnehmung des Deutschland Cup 2024.“

Leistungssportreferentin Frauen Ronja Jenike: „Der zweite gemeinsame Deutschland Cup in Landshut war ein rundum gelungenes Turnier. Die Zuschauerzahl im Stadion und auch vor dem Fernseher war noch mal größer als im vergangenen Jahr. Diese Aufmerksamkeit tut dem Frauen-Eishockey sehr gut. Und ich denke, die Spielerinnen konnten dies durch drei intensive und erfolgreiche Spiele auch zurückzahlen. Mit Blick auf die Olympia-Qualifikation im kommenden Februar war das Turnier auf vielen Ebenen genau der Gradmesser, den wir gebraucht haben.“

Senior Vice President TV & Entertainment bei der Deutschen Telekom Arnim Butzen zu den Live-Einblendungen aus den Kabinen: „Die Kabinen-Cam mit den Live-Schalten ist für die Fans ein exklusiver Zugang in einen Bereich, der sonst nur den Aktiven und dem Staff gewährt wird. Ein neuer innovativer Mehrwert in der Live-Berichterstattung bei MagentaSport, der bei den Zuschauern und Zuschauerinnen einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Das stellen wir an den Reaktionen auf allen Kanälen fest. Deshalb danken wir den DEB-Verantwortlichen, insbesondere den Bundestrainern Kreis und MacLeod sowie den Spielern, dass wir diesen innovativen Zugang gemeinsam realisieren können.“

Zahlen & Fakten zum Deutschland Cup 20024

• Zuschauer Fanatec Arena (gesamt): 20.012

• Spiele: 12

• Tore Frauen-Turnier: 34

• Tore Männer-Turnier: 36

• Schiedsrichter: 18 Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen aus sieben Nationen

• MagentaSport-Übertragung: 50 Live-Stunden

• MagentaSport-Reichweiten (Vgl. Vorjahr): plus 41 Prozent (insgesamt), plus 51 Prozent (bei den Frauen-Spielen)

