Deutschland Cup 2024: Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod gibt Kader bekannt

München. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft tritt beim Deutschland Cup (6. bis 9. November 2024) in Landshut mit 22 Spielerinnen an. Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod gab den Kader live in der MagentaSport-Übertragung des DEL-Spiels zwischen dem EHC Red Bull München und den Adler Mannheim bekannt.

Die DEB-Auswahl wird von einem erfahrenen Kern um Kapitänin Daria Gleißner angeführt.

Allein 14 der 22 Spielerinnen standen bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Utica (USA) im Aufgebot der DEB-Auswahl. Zahlreiche junge Spielerinnen bekommen in Landshut zudem ihre Chance, sich zu beweisen. So treten Alexandra Boico, Anna Rose und Hanna Weichenhain ihr erstes Turnier für die Frauen-Nationalmannschaft an.

Die DEB-Auswahl reist bereits am Montag, den 4. November 2024, nach Landshut, um sich auf das kommende Turnier vorzubereiten. Bei der zweiten gemeinsamen Turnierauflage von Frauen und Männern beim Deutschland Cup trifft das Team von Jeff MacLeod zum Start des Turniers am Mittwoch, den 6. November (19:45 Uhr) in der Fanatec Arena auf Frankreich. Die DEB-Auswahl spielt anschließend gegen die Slowakei (Freitag, 8. November um 19:00 Uhr) und Ungarn (Samstag, 9. November um 14:30 Uhr).

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Der Deutschland Cup in Landshut war schon im vergangenen Jahr eine großartige Bühne für das Frauen-Eishockey. Das Turnier gibt uns die Chance sich auf die weiteren Aufgaben in diesem Jahr vorzubereiten. Wir geben beim Deutschland Cup bewusst einigen jungen Spielerinnen die Chance, sich in Landshut zu beweisen, weil die College-Spielerinnen nicht teilnehmen werden. Wir haben die jungen Spielerinnen intensiv bei der U18-Frauen-Nationalmannschaft und in ihren Vereinen beobachtet und sind der Meinung, dass sie es sich verdient haben diese Chance zu bekommen. Wir freuen wir uns sehr auf das diesjährige Turnier!“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr sind wir überzeugt, dass das parallele Turnier wieder viele wichtige Erkenntnisse für unsere Frauen-Nationalmannschaft mitbringt, die für unsere Weiterentwicklung nutzen wollen. Selbstverständlich betrachten wir den Deutschland Cup als zentrale Vorbereitungsmaßnahme auf die kommenden Highlights mit der Olympia-Qualifikation im Februar und der Weltmeisterschaft im April. Für uns werden die Tage in Landshut daher eine wichtige Standortbestimmung, auf die wir uns alle freuen.“

Das Aufgebot

Tickets gibt es im DEB-Ticketshop: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/de

Alle Spiele des Deutschland Cup werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

Die Spiele der Frauen-Nationalmannschaft beim Deutschland Cup 2024

06.11.2024 | 19:45 | Deutschland – Frankreich

08.11.2024 | 19:00 | Deutschland – Slowakei

09.11.2024 | 14:30 | Deutschland – Ungarn

