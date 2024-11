Deutschland Cup 2024: Die deutschen A-Teams sind in Landshut eingetroffen

Landshut. (PM DEB) Während die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bereits am gestrigen Montag in Landshut angereist ist, sind seit wenigen Stunden auch die DEB-Männer in der...

Landshut. (PM DEB) Während die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bereits am gestrigen Montag in Landshut angereist ist, sind seit wenigen Stunden auch die DEB-Männer in der Fanatec Arena eingetroffen.

Am Nachmittag stand dann auch schon die erste Eiseinheit auf dem Programm. Das Team um Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod hingegen, hat bereits zwei Mal auf dem Landshuter Eis trainiert. Die DEB-Frauen sind es auch, die als erstes der beiden deutschen Mannschaften ins Turnier starten. Morgen um 19:45 Uhr geht es in der Auftaktpartie gegen Frankreich. Die Männer-Nationalmannschaft spielt dann einen Tag später, ebenfalls um 19:45 Uhr, gegen das Team aus Dänemark.

Alle Spiele des Deutschland Cup werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

Stimmen aus Landshut

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Die ersten beide Tage in Landshut liefen wirklich gut. Es ist schön, die Mannschaft wieder beisammenzuhaben. Wir haben in den beiden Trainingseinheiten viel Input gegeben und die Spielerinnen waren sehr engagiert bei der Sache und sehr lernwillig. Es ist auch schon eine positive Aufregung im Team zu spüren, vor den Fans der Hockeystadt Landshut spielen zu dürfen. Das ist eine großartige Erfahrung, auf die sich alle schon freuen. Wir werden sicherstellen, dass wir für das erste Spiel morgen bestmöglich vorbereitet sind. Und wir werden über 60 Minuten so hart kämpfen, wie wir können.“

Kapitänin Daria Gleißner: „Wir fühlen uns sehr wohl in Landshut und freuen uns darauf, dass das Turnier nun endlich losgeht. Unsere erste Eiseinheit hier war eine Art Zusammenfinden, da wir jetzt doch schon länger nicht mehr gemeinsam auf dem Eis waren. Aber dann hatten wir zwei wirklich gute, intensive Trainings und freuen uns jetzt schon darauf, vor einer großartigen Kulisse zu spielen. Wir wollen von Anfang an ein gutes Spiel machen und natürlich auch direkt den ersten Sieg einfahren.“

Stürmerin Laura Kluge: „Die Vorfreude auf das Turnier ist riesig. Im Vergleich zum letzten Jahr, wissen wir dieses Mal schon, was auf uns zukommen wird. Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr wieder mit dabei sind. Wir merken natürlich, dass die Medienaufmerksamkeit viel, viel größer ist als bei allen anderen Turnieren, die wir sonst spielen. Es ist unglaublich schön, im Fokus zu stehen und so eine Bühne zu bekommen. Uns geht es natürlich auch darum, unser Spiel durchzuziehen und Selbstbewusstsein für die Olympia-Qualifikation zu tanken.“

Männer-Bundestrainer Harold Kreis: „Ich habe den Eindruck, dass die Jungs wirklich mit Freude angereist sind. Auch das erste Training hatte ein gutes Tempo, Kampfgeist und alles in allem haben alle Spieler einen guten Eindruck hinterlassen. Morgen werden wir hauptsächlich fünf-gegen-fünf trainieren, wenn es dann Richtung der Auftaktpartie gegen Dänemark geht stehen noch die Special Teams auf dem Programm. Timings und die Abstimmung in den Sturmreihen werden ebenfalls eine große Rolle spielen.

Stürmer Patrick Hager: „Es macht immer Spaß zur Nationalmannschaft zu kommen. Es sind viele neue Gesichter dabei für mich, nachdem ich jetzt länger nicht beim Team dabei war. Wir haben ein ordentliches Training heute absolviert und bereiten uns jetzt weiter auf den Deutschland Cup vor. Ich bin jetzt das erste Mal bei Harry und seinem Staff dabei, von daher muss ich versuchen, das System so schnell wie möglich zu verinnerlichen. Wir wollen im Turnier unsere bestmögliche Leistung abrufen und am besten am Ende auch gewinnen.“

Verteidiger Leon Gawanke: „Es war schön, heute alle wiederzusehen. Es war jetzt eine längere Zeit, die ich nicht dabei war. Das erste Training lief gut, wir sind alle ganz gut reingekommen. Ich möchte beim Deutschland Cup so gut spielen wie ich kann. Ich bin jetzt schon einige Mal dabei gewesen, auch bei ein paar Weltmeisterschaften, daher möchte ich natürlich Verantwortung übernehmen. Als Mannschaft ist es unser Ziel, den Titel zu verteidigen.“

Die Spiele der Frauen-Nationalmannschaft

06.11.2024 | 19:45 | Deutschland – Frankreich

08.11.2024 | 19:00 | Deutschland – Slowakei

09.11.2024 | 14:30 | Deutschland – Ungarn

Die Spiele der Männer-Nationalmannschaft

07.11.2024 | 19:45 | Deutschland – Dänemark

09.11.2024 | 18:00 | Deutschland – Slowakei

10.11.2024 | 15:00 | Deutschland – Österreich

Anastasia Gruß für den Deutschland Cup nachnominiert

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod hat kurz vor dem Start des Deutschland Cup eine Änderung am Kader der Frauen-Nationalmannschaft vorgenommen. Celina Haider musste verletzungsbedingt abreisen, deshalb wurde Anastasia Gruß von den Eisbären Berlin nachnominiert.

Gruß wird beim Turnier die Rückennummer 18 tragen. Die DEB-Auswahl trifft am morgigen Mittwoch ab 19:45 Uhr in ihrem ersten Spiel des Turniers auf Frankreich.

