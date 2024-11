Deutschland-Cup 2024: Deutschland kassiert im Spiel gegen die Slowakei eine Packung

Landshut. (MR) Am zweiten Spieltag der Männer beim Deutschland-Cup ging die DEB-Auswahl mit 2:6 gegen die Slowaken unter und hat damit keine Chance mehr,...

Landshut. (MR) Am zweiten Spieltag der Männer beim Deutschland-Cup ging die DEB-Auswahl mit 2:6 gegen die Slowaken unter und hat damit keine Chance mehr, den Turniersieg zu verteidigen.

Die Slowaken starteten mit sehr viel Druck ins Spiel, das aufgrund von Eisproblemen erst mit einer Stunde Verspätung gestartet war. Bei der Telekom-Untereiswerbung waren Löcher entstanden, dass bereits nach 44 Sekunden das Spiel unterbrochen worden war. Mehrfach konnten die Slowaken das Deutsche Team in der Verteidigungszone einschließen. Deutsche Vorstöße, die auch zu einem Abschluss führten, waren selten, und sofort ging es sehr schnell wieder in die andere Richtung. So auch in der 17. Minute, Strahlmeier wollte den Schuss noch hinter dem Tor klären, bekam die Scheibe aber nicht unter Kontrolle und war dann nicht schnell genug wieder vorne auf seinem Posten. 1:0 für die Slowakei. Stachowiak kombinierte sich mit Schinko gut ins Angriffsdrittel, auch Sennhenn und Schütz hatten ihre Einschussmöglichkeiten.

Probleme mit dem Eis führen zu langen Unterbrechungen

Als das zweite Drittel – nach verlängerter Pause – endlich losging, versuchte das Team von Harry Kreis, druckvoller Geschwindigkeit aufs Eis zu bringen. Doch zwei, drei verpassten Möglichkeiten auf der einen Seite folgte der Treffer auf der anderen Seite, der Strahlmeier durch die Hosenträger ging (25.). Doch auch die Gastgeber kamen aufs Scoreboard. Erst traf Schmölz den Schoner, dann schaltete Schinko am schnellsten und lötete den Rebound ein (28.). Aber wieder machten die Slowaken alle Versuche Deutschlands zunichte. Oder man verspielte seine Vorstöße selbst durch noch einen Pass und noch einen. Spätestens dieser war dann weg. Beim Stand von 1:2 wurden die Seiten nochmals gewechselt – und es wurde zur Vorsicht gleich eine 20 minütige Pause angezeigt. Pausenspiele auf dem Eis fielen aufgrund der Probleme auch aus. Aber Deutschland hatte weiterhin Probleme, den Slowaken Paroli zu bieten. Nach den Treffern 3 (Laufduell gewonnen, 44.), 4 (schön am langen Pfosten bedient, 54.) und 5 (im Powerplay von der Blauen durchgeladen, 56.) kassierten auch die Slowaken einen ganz krummen Treffer. Hier war ebenfalls im Powerplay der Goalie angeschossen worden, und der Puck rollte über dessen Rücken und über den Strich (57.). Das jedoch war nur Ergebniskosmetik, zumal den Gästen am Ende noch der Treffer ins leere Tor gelang. Mit diesem 6:2 Sieg ist den Slowaken der Turniersieg nicht mehr zu nehmen.

Es spielten:

GER – 1 Dustin Strahlmeier – 9 Leon Gawanke, 49 Lukas Kälble – 63 Luis Schink, 19 Wojciech Stachowiak, 25 Daniel Schmölz; 3 Dominik Bittner, 70 Maximilian Daubner – 42 Yasin Ehliz, 81 Daniel Pfaffengut, 74 Justin Schütz; 79 Colin Ugbekile, 43 Jan Luca Sennhenn – 61 Markus Schweiger, 50 Patrick Hager, 48 Philipp Krauß; 93 Philipp Preto, 38 Fabio Wagner – 54 Lean Bergmann, 15 Stefan Loibl, 34 Tom Kühnhackl

Die Tore erzielten:

0:1 (16:50) Takac (Fasko-Rudas)

0:2 (24:09) Korencik (Cingel)

1:2 (27:51) Schinko (Schmölzm Stachowiak)

1:3 (44:01) Fasko-Rudas (Takac, Petrovicky)

1:4 (53:22) Roman (Golian, Stacha)

1:5 (55:15) Ivan (Cehlarik, Pospisil) PP1

2:5 (56:29) Schmölz (Schütz, Stachowiak) PP1

2:6 (59:43) Takac EN



Schiedsrichter: Tobias Bjoerk, Mikko Kaukokari (Daniel Hynek, Jiri Ondracek)



Strafen: GER – 2 Min.; SVK – 4 Min.

Zuschauer: 4200 (ausverkauft)

