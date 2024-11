Deutschland Cup 2024: DEB-Frauen gewinnen gegen Ungarn und erstmals das Turnier

Landshut. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat am Samstagnachmittag in Landshut gegen Ungarn mit 3:1 gewonnen und feierte vor 3.070 Fans den erstmaligen Gewinn...

Landshut. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat am Samstagnachmittag in Landshut gegen Ungarn mit 3:1 gewonnen und feierte vor 3.070 Fans den erstmaligen Gewinn des Frauen-Turniers im Rahmen des Deutschland Cups.

Die Torschützinnen für das Team von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod waren Emily Nix, Jule Schiefer und Nicola Hadraschek.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startete mit Sandra Abstreiter im Tor. Die Starting Six komplettierten Daria Gleißner, Ronja Hark, Nicola Hadraschek, Laura Kluge und Emily Nix. Mit Tabea Botthof, Tara Schmitz und Emily Nix kehrten drei Spielerinnen nach Krankheit zurück in den Kader. Tabea Botthof feierte zudem ihr 100. Länderspiel.

Die DEB-Frauen dominierten das Spiel von Beginn an und gingen im ersten Drittel durch Emily Nix mit 1:0 in Führung. Im zweiten Abschnitt erhöhte Jule Schiefer auf 2:0, nachdem Deutschland über weite Strecken die Kontrolle behielt. Die Ungarinnen verkürzten in der 53. Minute auf 2:1, doch die Deutschen verteidigten ihren Vorsprung erfolgreich. Ein Empty-Net-Tor von Nicola Hadraschek besiegelte den 3:1-Sieg und sicherte den DEB-Frauen somit den Turniergewinn.

• Torschützen DEB: Emily Nix, Jule Schiefer, Nicola Hadraschek

• Schussverhältnis: Deutschland 32, Ungarn 18

• Strafminuten: Deutschland 12, Ungarn 12

• Best Player DEB: Emily Nix

• Starting Goalie: Sandra Abstreiter

• Kapitän/Assistenen: Daria Gleißner (C), Laura Kluge (A), Ronja Hark (A)

• Zuschauerzahl: 3.070

• Jubiläum: Tabea Botthof absolvierte ihr 100. Spiel in der Frauen-Nationalmannschaft

Stimmen zum Spiel









DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Das war insgesamt ein starkes Turnier unserer Frauen-Nationalmannschaft und ein verdienter Erfolg. Insofern möchten wir dem gesamten Team und Staff von Bundestrainer Jeff MacLeod herzlich gratulieren. Wir haben durch die Erfolge Selbstvertrauen getankt vor der nächsten großen Aufgabe im kommenden Februar. Gleichzeitig konnten wir unsere internen Teamprozesse weiter verfeinern und wissen auch, was wir noch weiter verbessen können. In den nächsten Tagen werden wir das Turnier noch einmal aufarbeiten und dann weiter an den Details arbeiten.“

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Ich bin stolz auf die Mannschaftleistung. Wir hatten hier eine sehr gute Umgebung und eine tolle Unterstützung vom Landshuter Publikum. Die Einstellung des Teams hat sehr gut gepasst, wir haben unseren besprochenen Plan umgesetzt. Bei diesem Turnier haben wir wieder einen großen Schritt nach vorne gemacht und das Team hat den ganzen Druck hier gut gemeistert.“

Kapitänin Daria Gleißner: „Es ist die beste Belohnung für jahrelange Arbeit. Man sieht, dass sich im deutschen Frauen-Eishockey sehr viel getan hat. Ein großes Dankeschön geht an Landshut, dass wir uns hier präsentieren konnten. Es ist ein schönes Gefühl, vor so vielen Fans diesen Sieg zu feiern. Unsere Mannschaft hat einen guten Zusammenhalt. Der Druck war da, aber wir konnten damit gut umgehen. Das war ein toller Start in Richtung Olympia-Qualifikationsturnier. Wir sind auf einem guten Weg.“

