Deutschland Cup 2023: Spielplan terminiert I Ticketvorverkauf startet heute

München. (PM DEB) Der Spielplan für den Deutschland Cup 2023 und das parallellaufende 4-Nationen-Turnier der Frauen-Nationalmannschaft in der Landshuter Fanatec Arena ist terminiert.

Somit startet das Team um Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod bereits am Mittwoch, den 8. November 2023 gegen Dänemark ins Turnier, die Herren-Nationalmannschaft absolviert ihr erstes Spiel am darauffolgenden Tag ebenfalls gegen die Dänen. Für Eishockeyfans die erste Gelegenheit den Vizeweltmeister und die WM-Viertelfinalistinnen wieder auf deutschem Boden in Aktion zu sehen. Den DEB-Teams sind als Gastgeber jeweils die Abendpartien vorbehalten. Am Samstag, den 11. November 2023 besteht überdies die Möglichkeit gleich beide deutschen Mannschaften live vor Ort zu supporten.

Deutschland Cup Ticketvorverkauf

Der Ticketvorverkauf für den Deutschland Cup 2023 startet heute um 12 Uhr. Vorerst werden Wochenend-Tickets (Freitag – Sonntag) und Turniertickets zur Verfügung stehen. Ab Donnerstag, den 10. August 2023 werden zusätzlich auch Tageskarten zu erwerben sein. Die Tickets sind unter folgendem Link verfügbar: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb

sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen und an der Tageskasse des EV Landshut e.V.. Tagestickets für Erwachsene (Stehplatz) sind bereits ab 24 Euro erhältlich, Sitzplatzkarten gibt es ab 50 Euro.

Deutschland Cup Spielplan

Mittwoch, 8. November 2023

16:15 Uhr | Tschechien – Finnland I Frauen

19:45 Uhr I Deutschland – Dänemark I Frauen

Donnerstag, 9. November 2023

12:30 Uhr I Österreich – Slowakei I Herren

16:15 Uhr I Finnland – Dänemark I Frauen

19:45 Uhr I Deutschland – Dänemark I Herren

Freitag, 10. November 2023

15:00 I Tschechien – Dänemark I Frauen

19:00 I Deutschland – Finnland I Frauen

Samstag, 11. November 2023

11:00 Uhr I Slowakei – Dänemark I Herren

14:30 Uhr I Deutschland – Tschechien I Frauen

18:00 Uhr I Deutschland – Österreich I Herren

Sonntag, 12. November 2023

11:00 Uhr I Dänemark – Österreich I Herren

14:30 Uhr I Deutschland – Slowakei I Herren

