Deutschland-Cup 2021: Gelungener Auftakt fÃ¼r das DEB-Team mit Sieg Ã¼ber Russland

Krefeld. (MR) Der diesjährige Deutschland-Cup in der YAYLA ARENA begann mit gleich zwei Überraschungen. Besonders schön für den Gastgeber: Deutschland besiegte Titelverteidiger Russland nach...

Krefeld. (MR) Der diesjährige Deutschland-Cup in der YAYLA ARENA begann mit gleich zwei Überraschungen. Besonders schön für den Gastgeber: Deutschland besiegte Titelverteidiger Russland nach großem Kampf mit 4:3 in regulärer Spielzeit.

Zunächst spielte eigentlich nur Team Russland. Selten kamen die Deutschen ins Angriffsdrittel, ganz zu schweigen von Tormöglichkeiten. Zwar konnte das Team von Toni Söderholm die erste Strafzeit gut überstehen. Anschließend versuchte Rieder es aus spitzem Winkel. Dann aber schalteten die Gegner blitzschnell, und aus der DEB-Chance wurde ein Alleingang für den Russen Groshev, der kein Problem hatte, Jenike im Tor zu überwinden (8. Min). Pietta ließ sich den gerade eroberten Puck in der Neutralen direkt wieder abluchsen, ein 2 auf 1 war die Folge mit dem nächsten Treffer für die Sbornaja, gerade einmal 40 Sekunden nach dem ersten. Doch aus dem Abschlachten wurde nichts, da hatten die Jungs um Marco Nowak etwas gegen. Erneut war noch keine ganze Minute vergangen, als Team Germany gut nachsetzte, einer für den anderen kämpfte, und Bergmann die Scheibe in die Maschen setzen konnte. Die Gastgeber waren jetzt im Spiel angekommen und bekamen selbst ein Powerplay zugesprochen. Dieses spielten sie sehr gut und mit viel Bewegung aus. Kaum war der Gegner wieder komplett, wurde Ehliz auf die Reise geschickt. Geschickt wackelte er den Goalie aus und schoss zum 2:2 Ausgleich ein. Es ging jetzt hin und her. In der Schlussminute setzte sich Ehliz zu stark ein und brachte sich um den nächsten Torschuss. Stattdessen wanderte er in die Kühlbox, ehe die Seiten gewechselt wurden.

Jetzt war es ein richtiges Eishockeyspiel

Das zweite Drittel begann Deutschland in Unterzahl, doch die Russen bekamen keinen Torschuss. Anschließend wurde auf beiden Seiten früh foregecheckt, doch auch wenn die heute in blau gewandeten Russen ein optisches Übergewicht hatte, war es die Reihe um Pföderl, die in der 28. Minute erneut jubeln durfte. Im Gewühl durfte man drei Male nachsetzen und schließlich reinstochern. Der Russische Bär wurde böse und agierte stark, besonders als wenig später Hager auf der Sünderbank schmorte. Allein der Treffer wollte nicht fallen. Dafür hatten Ehliz, Fischbuch und Rieder ihre Möglichkeiten, sogar auf 4:2 zu erhöhen. Der Schlussabschnitt wurde nochmals sehr spannend. Zunächst legte Russlands Goncharuk das Spielgerät an den Pfosten. Danach aber kassierten die Russen eine Strafe, und in dieser dauerte es gerade 7 (!) Sekunden, bis die Scheibe in den Maschen zappelte. Rieder konnte am Pfosten den Rebound über die Linie drücken. Zwar versuchten die Gäste, das Spiel wieder auf ihre Seite zu bekommen, doch sie ließen manche Möglichkeit leichtfertig aus. Das letzte Powerbreak rüttelte sie wohl nochmals auf. Der schnelle Tyanulin, der in der vergangenen Saison 32 Spiele für die Krefeld Pinguine bestritten hatte, tankte sich ins Angriffsdrittel, ließ die Verteidiger wie Slalomstangen stehen – scheiterte noch an Jenike. Doch nach kurzem Intermezzo in der Bandenecke landete der Puck beim rechts am Torkreis sträflich freistehenden Sorkin, der das Scheunentor vor sich hatte und auf 4:3 verkürzte. Noch knapp 7 Minuten. Die mit meisten der nur 1560 Zuschauer gaben nun alles, um Team Germany anzutreiben und zu unterstützen, dass sie den knappen Vorsprung über die Zeit bringen konnten. Und anders als im Olympischen Finale 2018 sollte es diesmal klappen!

Bereits am Nachmittag hatten dezimierte Slowaken die Schweizer Eisgenossen mit 7:1 besiegt, wobei gleich 4 Treffer der Slowaken in den letzten 3 Minuten fielen. Damit begann also der diesjährige Deutschland-Cup mit gleich 2 Überraschungen.

Es spielten für Deutschland: 32 Andreas Jenike – 11 Marco Nowak, 38 Fabio Wagner – 83 Leo Pföderl, 86 Daniel Pietta, 92 Marcel Noebels; 3 Dominik Bittner, 41 Jonas Müller – 8 Tobias Rieder, 42 Yasin Ehliz, 50 Patrick Hager; 16 Konrad Abeltshauser, 18 Tobias Fohrler – 15 Stefan Loibl, 54 Lean Bergmann, 59 Tim Wohlgemuth; 70 Johannes Huß, 81 Thorsten Ankert – 13 Lucas Dumont, 55 Manuel Wiederer, 77 Daniel Fischbuch

Die Tore erzielten:

0:1 (07:30) Groshev (Tyanulin)

0:2 (08:10) Tsyplanov (Dynyak)

1:2 (09:05) Bergmann

2:2 (12:52) Ehliz (Hager, Wagner)

3:2 (27:29) Pföderl (Noebels, Pietta)

4:2 (41:39) Rieder (Noebels, Pföderl) PP1

4:3 (53:11) Sorkin (Tyanulin, Guskov)

Schiedsrichter: Sean MacFarlane, Stephen Reneau – Simon Synek, Davis Zunde

Strafen: GER – 8 Min.; RUS – 8 Min.

Zuschauer: 1560