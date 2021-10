Deutschland Cup 2021 & Frauen-Olympia-Qualifikation: Vorverkauf der Tagestickets gestartet

München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) veröffentlicht den Spielplan für die vierte Auflage des Deutschland Cups (11. bis 14. November 2021) in...

München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) veröffentlicht den Spielplan für die vierte Auflage des Deutschland Cups (11. bis 14. November 2021) in Krefeld.

Beim diesjährigen Vier-Nationen-Turnier tritt die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm, wie schon vor zwei Jahren erneut gegen die Auswahl aus der Schweiz, Russland und der Slowakei an. Neben dem Vorverkauf der Tagestickets für das Event in Krefeld gehen heute ebenso die Tickets für die zeitgleich stattfindende Olympia-Qualifikation der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in Füssen online.

Spielpaarungen beim Deutschland Cup 2021 in Krefeld

Am Donnerstag, den 11. November 2021 startet die deutsche Herren-Nationalmannschaft in der Yayla Arena ab 19:45 Uhr endlich wieder vor Zuschauern mit der Partie gegen Russland ins Turnier. Bereits um 16.15 Uhr wird der Deutschland Cup durch die Partie der Slowakei gegen die Schweiz eröffnet. Es folgen am Samstag, den 13. November 2021 dann die Begegnungen Deutschland – Schweiz (14:30 Uhr) sowie Russland – Slowakei (18:00 Uhr). Den Turnierabschluss bilden am Sonntag, den 14. November 2021, die Duelle zwischen der Schweiz und Russland (11:00 Uhr) sowie Deutschland und der Slowakei (14:30 Uhr).

Deutsche Frauen-Nationalmannschaft spielt um Olympia-Teilnahme in Füssen

Parallel zum Deutschland Cup in Nordrhein-Westfalen findet knapp 636 km entfernt die Olympia-Qualifikation der Mannschaft um Frauen-Bundestrainer Thomas Schädler in Füssen statt. Hier eröffnet die deutsche Frauen-Nationalmannschaft das Turnier am Donnerstag, den 11. November 2021, um 17:15 Uhr mit der Partie gegen Österreich. Die Auswahl aus Dänemark sowie der noch festzulegende Qualifikant folgen mit ihrer Begegnung um 20:45 Uhr. Mit einem Tag Pause dazwischen folgen am Samstag, den 13. November 2021, die Partien Qualifikant gegen Deutschland (12:00 Uhr) sowie Dänemark gegen Österreich (15:30 Uhr). Den Turnierabschluss am Sonntag, den 14. November 2021, bilden die Begegnungen zwischen Deutschland und Dänemark (12:00 Uhr) sowie Österreich und dem Qualifikanten (15:30 Uhr).

Bereits ab heute, 05.10.2021, gehen die Tagestickets in allen Preiskategorien für beide Turniere in den Vorverkauf. Weiterhin gibt es Turniertickets (für alle sechs Partien) und für den Deutschland Cup wieder das Wochenend-Ticket (für alle vier Spiele am Samstag und Sonntag). Alle Eintrittskarten sind Tagestickets und gelten am jeweiligen Spieltag für beide Partien.

Die Tickets gibt es unter www.deb-online.de/tickets, an der Tageskasse der YAYLA ARENA Krefeld (ausschließlich Deutschland Cup) sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 01806 – 992201 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Mobilfunknetz). Die Tickets für den Deutschland Cup berechtigen zur kostenlosen Nutzung des ÖPNV in der Preisstufe B im Tarifgebiet Krefeld.

Zutritt erfolgt bis dato sowohl in Krefeld als auch Füssen gemäß der 3 G-Regelung. Ein Nachweis der Impfung, Genesung oder tagesaktueller Testung (maximal 24 Stunden) muss am Einlass vorgezeigt werden. Selbsttests für den Hausgebrauch und/oder im Betrieb unter Aufsicht durchgeführte Tests werden nicht akzeptiert. Änderungen der Einlassregelungen bleiben mit Hinblick auf Vorgaben der Bundesregierung oder Landes vorbehalten.

MagentaSport zeigt beide Turniere komplett live: mit Vorberichten, Analysen und Features der Teams. Der Startschuss für die Live-Übertragungen erfolgt am Donnerstag, den 11. November 2021.

Der Spielplan Deutschland Cup 2021:

11.11.2021 | 16:15 Uhr | Slowakei – Schweiz

11.11.2021 | 19:45 Uhr | Deutschland – Russland

13.11.2021 | 14:30 Uhr | Deutschland – Schweiz

13.11.2021 | 18:00 Uhr | Russland – Slowakei

14.11.2021 | 11:00 Uhr | Schweiz – Russland

14.11.2021 | 14:30 Uhr | Deutschland – Slowakei

Der Spielplan Frauen-Olympia-Qualifikation:

11.11.2021 | 17:15 Uhr | Deutschland – Österreich

11.11.2021 | 20:45 Uhr | Dänemark – Qualifikant

13.11.2021 | 12:00 Uhr | Qualifikant – Deutschland

13.11.2021 | 15:30 Uhr | Dänemark – Österreich

14.11.2021 | 12:00 Uhr | Deutschland – Dänemark

14.11.2021 | 15:30 Uhr | Österreich – Qualifikant