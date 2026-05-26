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Deutsches WM-Aus eine „Ernüchterung“: Mo Müller sieht „Mindset“ als größtes Problem, DEB und DEL nun „gemeinsam“ gefordert

26. Mai 20262 Mins read114
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Moritz Müller im Magenta Sport Interview - © Moritz Eden / City-Press
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Bonn. (PM MagentaSport) Die Restchancen auf das Weiterkommen waren gering, nun herrscht Gewissheit: Das deutsche Ausscheiden bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz ist mit dem 8:1-Sieg von Lettland über Ungarn besiegelt.

MagentaSport WM-Experte Moritz Müller spricht von einer „Ernüchterung, die sich durch den Verlauf angedeutet hat. Man hat es selber aus der Hand gegeben und war davon abhängig, wie die anderen spielen.“ Wie schon im Podcast „WM-Spezial – Die Eishockey-Show“ vom langjährigen DEB-Kapitän angemerkt, gibt dem Olympia-Silbermedaillengewinner 2018 und Vize-Weltmeister 2023 die Entwicklung der letzten drei Turniere zu denken, bei denen man „jedes Mal sein Ziel verpasst hat“. Den „Willen“ will er der Mannschaft nicht absprechen, das Problem liege eher im „Mindset“: „Hier anzureisen und zu sagen, das Minimalziel ist Viertelfinale: Damit kommt man nicht weit! Das Ziel muss es sein, gegen die Amerikaner, die man dieses Jahr gut hätte schlagen können, vielleicht als Gruppendritter oder -zweiter weiterzukommen und dann wieder was zu reißen. Das hat man verpasst“, so das Fazit des Nationalspielers. Die Aussage von DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke, dass die Deutsche Eishockey Liga von einem negativen Abstrahleffekt des schwachen DEB-Abschneidens unberührt bleibe, kann Müller „überhaupt nicht nachvollziehen. Das wäre das erste Mal, dass die Nationalmannschaft keinen Abstrahleffekt auf die gesamte Sportart hat. Natürlich hat die Nationalmannschaft einen Abstrahleffekt – im Positiven wie im Negativen.“ Müllers klarer Appell an den Verband und die Liga, um das deutsche Eishockey voranzutreiben: „Das muss zusammen arbeiten, das muss ein Verschmelzen sein – zu sagen: Wir haben ein gemeinsames Ziel und wollen die Sportart größer machen. Nicht nur jeder für sich, sondern alle gemeinsam!“

In der deutschen WM-Gruppe verpasst auch Nachbarland Österreich den Viertelfinaleinzug. Auf die historischen drei Auftaktsiege folgen vier Niederlagen – darunter im Gruppenfinale ein 1:4 gegen Olympiasieger und Weltmeister USA, der damit das Ticket für die Runde der letzten Acht löst. „So kennt man die Amerikaner: Sie kommen zur WM, haben ihre Familien dabei und grooven sich erstmal ein. Zum Ende haben sie Fahrt aufgenommen“, bilanziert Experte Müller und prognostiziert für die prestigeträchtige Neuauflage des gewonnenen Olympia-Finals gegen Kanada im Viertelfinale eine weitere Leistungssteigerung: „Ich kann mir schon vorstellen, dass das Spiel gegen Kanada eins ist, was in der Heimat auch im Vorfeld sehr viel besprochen werden wird. Die Jungs werden heiß sein, das Spiel zu spielen.“

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips zum deutschen Ausscheiden präsentiert von MagentaSport.

MagentaSport und MagentaTV zeigen die Eishockey-WM in der Schweiz live: Am Donnerstag stehen die Viertelfinals auf dem Programm (Info zu Spielpaarungen und Sendezeiten folgt nach Abschluss der Gruppenphase). Die 2. Folge „Kaltstart“ der Reihe #EishockeyDeutschland ist zudem ab dem morgigen Mittwoch, 18.00 Uhr, verfügbar.

„Damit kommt man nicht weit! – Mo Müller sieht Probleme im deutschen „Mindset“ und fordert Zusammenarbeit von DEB und DEL


„WM-Spezial – Die Eishockey-Show – Folge 8“ mit Moritz Müller

„Die Zeit ist reif, dass sich alle Akteure an einen Tisch setzen“: Die ausführlichen Aussagen von Experte Moritz Müller über die Entwicklung des deutschen Eishockeys in der aktuellen Folge des „WM-Spezial – Die Eishockey-Show“-Podcasts auf YouTube (siehe auch Medienservice heute Vormittag): www.youtube.com/watch?v=Bcfexcn3Y9o

#EishockeyDeutschland – Folge 2: „Kaltstart“
Die Reihe #EishockeyDeutschland mit intensiven Einblicken in den WM-Ablauf des DEB-Teams geht in die nächste Runde! Die 2. Folge mit dem Titel „Kaltstart“ ist ab dem morgigen Mittwoch, 27.05.2026, ab 18.00 Uhr verfügbar.

Eishockey live bei MagentaSport und MagentaTV

IIHF WM 2026 | Viertelfinale
Tba (Info zu Spielpaarungen und Sendezeiten folgt nach Abschluss Gruppenphase)

#EishockeyDeutschland
Mittwoch, 27.05.2026
ab 18.00 Uhr: Folge 2 („Kaltstart“)

Montag, 01.06.2026
ab 18.00 Uhr: Folge 3

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