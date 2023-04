Deutsches Duell zwischen Tobias Rieder und Tom KÃ¼hnhackl im schwedischen Playoff-Finale – Deutsche Eishockeyfans hoffen auf WM Teilnahme der LegionÃ¤re aus Schweden und Nordamerika

Växjö. (MK) Wer wird schwedischer Eishockey Meister? Wenn am Samstag die Playoffs in der schwedischen SHL beginnen, dann stehen auch zwei deutsche Nationalspieler mit...

Växjö. (MK) Wer wird schwedischer Eishockey Meister?

Wenn am Samstag die Playoffs in der schwedischen SHL beginnen, dann stehen auch zwei deutsche Nationalspieler mit auf dem Eis. Tom Kühnhackl für den Vorrundenzweiten Skeleftea und Tobias Rieder für den Vorrundensieger Växjö Lakers.

Gespielt wird auch in der SHL im Modus Best of Seven. Ein deutscher Nationalspieler darf sich also in jedem Fall nach der Finalserie schwedischer Meister nennen.

Kühnhackls Skeleftea schaltete in einer hochklassigen Halbfinalserie Örebro in sechs Spielen mit 4:2 aus. Rieders Växjö Lakers schafften gegen den Champions League Halbfinalisten Frölunda Indians ebenfalls in sechs Partien den Finaleinzug.

Kühnhackl und Rieder sind seit fast zwei Jahren nun in Schweden aktiv. Dadurch, dass beide in den letzten Jahren in Nordamerika unter Vertrag standen, konnten sie oftmals nicht an der Eishockey WM teilnehmen.

Nun sind sie zurück in Europa und Bundestrainer Harold Kreis kann sich Hoffnungen machen beide oder zumindest einen von beiden mit zur WM nehmen zu können. Im vergangenen Jahr standen beide für die WM nicht zur Verfügung. Rieder und Kühnhackl gehörten aber zum olympischen Eishockeyteam in Peking. Erste Kontakte gab es bereits, wie Tobias Rieder im Interview mit Eishockey-Magazin.de vor einigen Tagen bestätigte.

Noch aber will er sich erst einmal auf die Playoffs konzentrieren und dann entscheiden.

Video: Deutsches Duell zwischen Tobias Rieder und Tom Kühnhackl im SHL-Playoff-Finale









DEB-Sportdirektor Christian Künast stellt WM-Teilnahme von Profis aus Nordamerika in Aussicht

Ähnlich sieht es bei den Spielern aus, die in Nordamerika aktiv sind. DEB Sportdirektor Christian Künast hatte vor einigen Tagen seinen Trip nach Nordamerika abgeschlossen, wo er persönlich mit dem einen oder anderen Crack sprechen wollte, um eine WM-Teilnahme auszuloten. Am vergangenen Donnerstag erklärte er bei MagentaSport, dass es immer aus verschiedenen Gründen Zu- und Absagen gegeben habe, er aber positiv gestimmt sei, dass die DEB Auswahl auch mit Spielern aus der NHL/AHL an den WM-Start gehen kann. Die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossene Hauptrunde in der NHL müsse man aber erst abwarten.

Die Deutschen Eishockeyfans und Bundestrainer Harold Kreis müssen sich also noch etwas in Geduld üben.

1870 Wo sollte der Deutschland Cup 2023 ausgetragen werden? Augsburg Berlin Dresden Garmisch-Partenkirchen Kassel Landshut München Nürnberg Oberhausen an einem anderen Ort