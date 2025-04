Deutscher U20-Meister Max Herzog wird ein IceFighter

Leipzig. (PM IceFighters) Stürmer Max Herzog schließt sich den KSW IceFighters Leipzig an.

Für den 18-jährigen gebürtigen Heilbronner ist es die erste Profistation. Der Linksschütze wechselt vom Team der Jungadler Mannheim, das kürzlich die Meisterschaft der U20 DNL in der Top Division feiern konnte, nach Leipzig.

Max Herzog hat in den vergangenen Jahren die Nachwuchsstationen in Mannheim durchschritten und wurde in dieser Zeit mehrfach in die DEB-Auswahlmannschaften berufen. In der vergangenen Saison verzeichnete er in 48 Spielen 42 Scorerpunkte für sein Team.

„Wir haben Max bereits über einen längeren Zeitraum beobachtet und sein großes Potenzial erkannt. Er ist ein ausgesprochen guter Schlittschuhläufer, ist sehr zweikampfstark und hat einen guten Zug zum Tor. Dass wir ihn vom Standort Leipzig überzeugen konnten, macht uns glücklich. Ich bin überzeugt, dass er seine positive sportliche Entwicklung bei uns weiter fortsetzen wird und hervorragend in unser Team passt“, freut sich André Schilbach, Geschäftsführer und sportlicher Leiter auf den Neuzugang aus Mannheim.

