Deutscher Pass in Aussicht: Regensburg verpflichtet erfahrenen Taylor Vause

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg verpflichten zur Saison 2026-2027 den kanadischen Center Taylor Vause.

Der 34-Jährige kommt aus Calgary und bringt umfangreiche Erfahrung aus Nordamerika und Europa mit.

Mit Vause gewinnt der Club einen Führungsspieler, der dem Spiel Struktur gibt und in allen Situationen präsent ist. Der Rechtsschütze misst 177 cm, wiegt 83 kg und gilt als Center, der Verantwortung übernimmt, das Spiel liest und Tempo lenkt.

Seine Ausbildung absolvierte Vause auf Topniveau in der WHL. Es folgten Einsätze in der AHL, gekrönt vom Gewinn des Calder Cups mit den Texas Stars. In Europa prägte er mehrere Stationen, unter anderem bei den Vienna Capitals, wo er einen Meistertitel feierte und umfangreiche Playoff-Erfahrung sammelte.

Seit 2021 stand Vause in der DEL2 für den EC Bad Nauheim auf dem Eis und etablierte sich dort als verlässlicher Führungsspieler. In 179 Spielen erzielte er 167 Punkte. Seine Rolle als Center, der in allen Zonen arbeitet, Zweikämpfe annimmt und seine Mitspieler besser macht, war dabei prägend.

Die Eisbären Regensburg planen, dass Vause zum Saisonstart mit deutschem Pass aufläuft.

Headcoach Peter Flache sagt: „Taylor ist ein Führungsspieler, der die Details lebt und genau versteht, was es braucht, um Spiele zu gewinnen. Er hat auf vielen Ebenen Erfolg gehabt und bringt genau diese Gewinnermentalität mit. Er wird unserem Team mit seiner Erfahrung, Spielintelligenz und Präsenz auf und neben dem Eis weiterhelfen.”

Taylor Vause sagt: „Ich freue mich riesig, nächste Saison für die Eisbären Regensburg auflaufen zu dürfen. Ich habe schon oft als Gastspieler in Regensburg gespielt und die Atmosphäre war immer fantastisch. Ich habe nur Gutes über die Stadt gehört und meine Familie und ich freuen uns auf die vielen tollen Dinge, die Regensburg zu bieten hat. Das Team und der Verein hatten diese Saison eine großartige Saison und ich hoffe, dass ich nächste Saison dazu beitragen kann, diesen Erfolg fortzusetzen.“