Deutsche Top-Teams komplettieren Vorbereitung der Black Wings

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings legen ihre noch fehlenden Testspielgegner für die diesjährige Pre- Season fest.

Neben den Nürnberg Ice Tigers und den Augsburger Panther aus der höchsten Spielklasse, fordern die Oberösterreicher den amtierenden DEL2 Champion aus Regensburg.

Die neue Spielzeit in der win2day ICE Hockey League nähert sich für die Steinbach Black Wings mit Riesenschritten. Nachdem die Termine der intensiven Vorbereitung darauf bereits schon von der sportlichen Führung abgesteckt wurden, stehen nun die drei noch fehlenden Gegner fest. Dabei setzen Head Coach Philipp Lukas und sein Team ausschließlich auf namhafte Vertreter aus Deutschland.

Beim ersten Auswärtsauftritt der Pre-Season reisen die Stahlstädter am 25. August nach Nürnberg. Dort matchen sich Brian Lebler und Co. mit den im Vorjahr zehnt platzierten Ice Tigers. Drei Tage später laden die Linzer selbst einen Vertreter aus der DEL zu sich ein. Am 28. August gastieren die Augsburger Panther zum Abschluss des ersten intensiven Aufbaumonats an der Unteren Donaulände. Nach den beiden Kräftemessen gegen die Traditionsklubs aus der höchsten Spielklasse im Nachbarland reisen die Oberösterreicher ein zweites Mal nach Bayern. Am 1. September stellen sich die Steinbach Black Wings dem amtierenden Meister der DEL 2, den Eisbären Regensburg, gegenüber. Insgesamt acht Testspiele bilden demnach das ausführliche Vorbereitungsgramm auf die win2day ICE Hockey League. Los geht es für alle Fans am Freitag, dem 9. August, mit dem Season Opening in der Linz AG Eisarena. Details dazu folgen in Kürze.

Alle Termine in der Vorbereitung:

09. August, voraussichtlich 17:00 Uhr, Linz AG Eisarena: Season Opening

16. August, Linz AG Eisarena: Steinbach Black Wings – Kassel Huskies

23. August, Linz AG Eisarena: Steinbach Black Wings – EV Landshut

25. August, in Nürnberg (DE): Nürnberg Ice Tigers – Steinbach Black Wings

28. August, Linz AG Eisarena: Steinbach Black Wings – Augsburger Panther

01. September, in Regensburg (DE): Eisbären Regensburg – Steinbach Black Wings

04. September, Linz AG Eisarena: Steinbach Black Wings – HC České Budějovice

06. September, in Budweis (CZE): HC České Budějovice – Steinbach Black Wings

13. September, in Nitra (SVK): HK Nitra – Steinbach Black Wings