Deutsche Telekom sublizenziert die Free TV-Spiele in der Penny DEL bis 2028 an DF1

• Vereinbarung umfasst FreeTV Spiele in der Hauptrunde und den Playoffs

• Langfristige Zusammenarbeit sichert dauerhafte Präsenz der DEL im FreeTV

Bonn. (PM Telekom) Die Telekom hat mit DF1 einen neuen Partner für die Free TV-Rechte an der PENNY DEL gefunden und eine langfristige Vereinbarung bis 2028 getroffen.

Die Telekom hält die DEL-Rechte bis zur Saison 2027/2028. Die Vereinbarung umfasst ab dem 01. Januar 2024 in der Hauptrunde ein Live-Spiel pro Woche, in der Regel sonntags. Die erste Ausstrahlung ist für den 07. Januar 2024 geplant. In den Playoffs wird DF1 ein Live-Spiel pro Runde übertragen – bis zu 21 Playoff-Spiele. Damit übernimmt DF1 die Sublizenz von ServusTV, dessen deutsches Angebot den Sendebetrieb zum 31.12.2023 einstellen wird. Die Sublizenz der Telekom mit ServusTV lief ursprünglich bis Saisonende 2023/24.

„Wir sehen DF1 als spannenden neuen Partner im FreeTV Markt und freuen uns, dass wir eine langfristige Vereinbarung schließen konnten. So sichern wir für die Liga bis 2028 die FreeTV Präsenz und haben für die Weiterentwicklung des TV Produkts Eishockey Planungssicherheit gemeinsam mit einem ambitionierten Partner im Sport Free-TV Markt“, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.

Gernot Tripcke, DEL-Geschäftsführer, erklärt: „Wir freuen uns über den nahtlosen Einstieg von DF1 zum Jahresanfang 2024. Der neue Sender wird Sport als einen seiner Schwerpunkte haben und die PENNY DEL damit in einem passenden Umfeld präsentieren Für die Eishockey-Fans ändert sich mit Blick auf die Übertragungen von den Spielen nichts: weder der Programmplatz noch die hohe, von MagentaSport verantwortete Präsentationsqualität. “

„Wir sind begeistert und sehr dankbar, der neue Partner der Telekom für die Free-TV Spiele der PENNY DEL zu sein. Mit dieser Zusammenarbeit möchte DF1 das Eishockey in Deutschland langfristig fördern und den Fans, die diesen Sport lieben, unvergessliche Momente liefern.“, sagt David Müller, Geschäftsführer der DF1 Medien GmbH.

Heiße Phase in der PENNY DEL komplett live – am 27. Dezember plus U20 WM

MagentaSport bietet das größte Eishockey Live-Angebot in Deutschland und verzeichnet seit dem Einstieg im Jahr 2016 kontinuierlich steigende Reichweiten. In der letzten Saison verfolgten über 24 Millionen Livezuschauer die Übertragungen auf den MagentaSport Streaming Plattformen und bei MagentaTV. MagentaSport setzt sein vielfältiges Eishockey-Programm mit über 1000 Live-Stunden in mehr als 450 Spielen indes erfolgreich fort.

Neben allen Partien in der PENNY DEL umfasst das Eishockey-Angebot bei MagentaSport auch DEB-Länderspiele der Frauen und Männer. Ab dem 27. Dezember wird bei MagentaSport die Herren U20 WM in Schweden live und exklusiv übertragen mit allen deutschen Spielen und allen Spielen der K.O. Runde sowie dem Finale. Die Spiele des deutschen Teams werden dabei kostenlos für alle Fans – ohne Abo und ohne Registrierung – gezeigt.

Der aktuelle DEL-Spieltag heute live bei MagentaSport

Ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.25 Uhr als Einzelspiel abrufbar: Kölner Haie – Grizzlys Wolfsburg, Adler Mannheim – Löwen Frankfurt, Eisbären Berlin – Augsburger Panther, Fischtown Pinguins – EHC Red Bull München, Nürnberg Ice Tigers – Iserlohn Roosters, Straubing Tigers – Schwenninger Wild Wings, Düsseldorfer EG – ERC Ingolstadt

