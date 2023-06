Deutsche Para Eishockey Nationalmannschaft steigt in den B-Pool ab

Moose Jaw. (PM Para Eishockey) Ein Sieg gegen Norwegen, eine Niederlage nach Penaltyschießen gegen Italien und eine deutliche Niederlage gegen China. Am Ende steht...

Moose Jaw. (PM Para Eishockey) Ein Sieg gegen Norwegen, eine Niederlage nach Penaltyschießen gegen Italien und eine deutliche Niederlage gegen China.

Am Ende steht das deutsche Team in Gruppe B auf Platz 3 und steigt somit in den B-Pool ab.

Heute findet das Spiel um Platz 7 gegen Norwegen statt.

Am Dienstag verlor das deutsche Team knapp mit 0:1 nach Penaltyschießen gegen Italien. Keine gute Ausgangslage für das letzte Spiel.

Im letzten Vorrundenspiel gegen China verlor das Team von Trainer-Duo Andreas Pokorny und Michael Gursinsky deutlich mit 0:7. Somit war es nicht mehr möglich, aus eigener Kraft ins Viertelfinale einzuziehen.

China, die bei den letzten paralympischen Spielen Bronze geholt haben, war den Deutschen einen Schritt voraus. Im ersten Drittel hat das deutsche Team gut dagegen gehalten. Doch am Ende ist das Ergebnis eindeutig.

Bester Spieler auf Seiten der Deutschen wurde Bernhard Hering.

Aber auch die erhoffte Schützenhilfe der Norweger blieb aus. Sie verloren ihrerseits mit 1:3 gegen Italien. Damit stehen beide Nationen als Absteiger in den B-Pool fest.

Samstag um 19 Uhr deutscher Zeit findet dann das Spiel um Platz 7 gegen Norwegen statt.

Der Abstieg ist ein böser Rückschlag für das Team und es war deutlich mehr drin.

Doch eins ist klar, wir kommen stärker zurück!

Bundestrainer Andreas Pokorny: „Wir haben nahezu drei perfekte Spiele gemacht. Gegen China wussten wir, das wir der klare Außenseiter sind. Wir wollten trotzdem mitspielen und auf einen Sieg hoffen. Leider haben wir gegen Italien wichtige Punkte liegen gelassen, wo deutlich mehr drin war.“

Co-Trainer Michael Gursinsky: „Natürlich ist es ein Rückschlag für uns abzusteigen. Aber wir wissen, das wir für 2025 beziehungsweise für 2026 aufbauen möchten und wir sind auf dem richtigen Weg.“

