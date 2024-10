Deutsche Para Eishockey Nationalmannschaft erstmalig in Pfaffenhofen zu Gast

Pfaffenhofen. (PM Paraeishockey) Vom 8. bis 10. November 2024 wird die deutsche Para Eishockey Nationalmannschaft in Pfaffenhofen trainieren. In der Stadtwerke-Arena wird das Team...

Pfaffenhofen. (PM Paraeishockey) Vom 8. bis 10. November 2024 wird die deutsche Para Eishockey Nationalmannschaft in Pfaffenhofen trainieren.

In der Stadtwerke-Arena wird das Team um Trainer-Duo Andreas Pokorny und Michael Gursinsky viermal trainieren. Erstmalig findet ein Trainingslehrgang in Pfaffenhofen statt.

Seit Anfang des Jahres gibt es in Pfaffenhofen einen laufenden Trainingsbetrieb. Nationalspieler Veit Mühlhans, Ingo Kuhli-Lauenstein und Hugo Rädler trainieren dort einmal die Woche. Um das Team zu erweitern und weitere Spieler zu begeistern, findet an dem Samstag ein 90-minütiges Schnuppertraining statt. Von 12:15 bis 13:45 Uhr hat man die Möglichkeit Para Eishockey auszuprobieren. Wer Lust hat, kann gerne vorbeikommen.

Die Nationalmannschaft wird bereits am Freitag anreisen und am Abend die erste Einheit absolvieren. Am Samstag stehen zwei weitere Trainingseinheiten auf dem Eis an. Sonntagmorgen findet dann das vierte und somit letzte Training statt.

Die Maßnahme dient als Vorbereitung auf die kommenden drei Länderspiele (22.-24. November in Wiehl) gegen die Slowakei.

Bundestrainer Andreas Pokorny: „Dies ist die letzte Maßnahme vor den Länderspielen gegen die Slowakei. Wir wollen uns optimal vorbereiten und werden uns auch nochmal den Gegner auf einem Video anschauen. In Pfaffenhofen werden wir ein paar taktische Übungen trainieren und wir wollen auch unsere abschlussstärke verbessern.“

Co-Trainer Michael Gursinsky: „Wir freuen uns sehr erstmalig in Pfaffenhofen zu Gast zu sein. Am Samstag findet ein 90-minütiges Schnuppertraining statt. Bei unserem Schnuppertraining haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die Grundlagen des Para Eishockeys kennenzulernen. Es geht darum, Spaß zu haben und die Freude am Sport zu entdecken. Wir hoffen das viele Sportbegeisterte erscheinen und Para Eishockey einmal ausprobieren. Vielleicht gewinnen wir auch den ein oder anderen Spieler für das Team in Pfaffenhoffen.“

Das Training in Pfaffenhofen findet jeden Mittwoch von 21:30 – 23:00 Uhr statt.

