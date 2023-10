Deutsche Para Eishockey Liga startet in die neue Spielzeit

Artikel anhören Bremen. (DPEL) Am ersten November Wochenende 4./5. November findet der erster Ligaspieltag in Bremen statt. In der ersten Partie trifft der deutsche...

Artikel anhören Artikel anhören Bremen. (DPEL) Am ersten November Wochenende 4./5. November findet der erster Ligaspieltag in Bremen statt. In der ersten Partie trifft der deutsche Meister, die Ice Lions aus Hannover auf die Spielgemeinschaft NRW. Am Samstag um 15:45 Uhr ist das erste Bully. Spiel zwei am Samstag findet um 17:45 Uhr statt. Dann trifft der Gastgeber Weserstars Bremen auf Para Eishockey Club Berlin. Sonntag geht es schon am frühen Morgen weiter. Um 8:15 Uhr spielen die Ice Lions Hannover gegen Para Eishockey Club Berlin. Das vierte und somit letzte Spiel an dem Wochenende startet um 10:15 Uhr. Die Weserstars Bremen treffen dann auf die Spielgemeinschaft NRW. Wir wünschen allen Mannschaften viel Erfolg und vor allem Spaß! Bundestrainer Andreas Pokorny: „Wir freuen uns das die Saison endlich startet und auf spannende Spiele. Für die Nationalmannschaft hoffen wir natürlich, das der ein oder andere Spieler einen Fortschritt macht und Spielpraxis sammelt.“ Spielzeiten: Sa. 04.11.2023

15:45 Uhr Ice Lions Hannover vs Spielgemeinschaft NRW

17:45 Uhr Weserstars Bremen vs Paraeishockey Club Berlin So. 05.11.2023

08:15 Uhr Ice Lions Hannover vs Paraeishockey Club Berlin

10:15 Uhr Weserstars Bremen vs Spielgemeinschaft NRW Der Eintritt ist frei! 5878 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten