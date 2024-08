Deutsche PÃ¤sse fÃ¼r drei EislÃ¶wen

Dresden. (PM Eislöwen) Simon Karlsson, David Suvanto und David Rundqvist werden ab sofort nicht mehr als Importspieler für die Dresdner Eislöwen auflaufen. Die drei...

Dresden. (PM Eislöwen) Simon Karlsson, David Suvanto und David Rundqvist werden ab sofort nicht mehr als Importspieler für die Dresdner Eislöwen auflaufen.

Die drei gebürtigen Schweden haben zur offiziellen Saisoneröffnungsfeier am Sonntag ihre Einbürgerungsurkunden erhalten. Dadurch haben sich die Verträge der drei Spieler zudem um ein Jahr bis 2026 verlängert.

Karlsson, Suvanto und Rundqvist haben in den vergangenen 12 Monaten intensiv Deutsch gelernt, an Sprachkursen erfolgreich teilgenommen und sich mit den Werten der Bundesrepublik Deutschland auseinandergesetzt.

Jan Pratzka, Wirtschaftsbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden: „Es freut mich sehr, wenn ausländische Fachkräfte und darunter zählen ebenso Berufssportler, sich zu unseren Normen und Werten bekennen, den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit anstreben und bereit sind, sich im besonderen Maße zu integrieren. Es zeigt aber auch, dass die Integration umso schneller und effektiver erfolgt, wenn alle Akteure diesen Prozess unterstützen und begleiten“

Karlsson spielt bereits seit der Spielzeit 2018/2019 in Deutschland, schnürte für die Bayreuth Tigers die Schlittschuhe. 2021 wechselte der 31-Jährige nach Dresden. David Suvanto ist seit 2019 in Deutschland, spielte zwei Jahre bei den Löwen Frankfurt, bevor er ebenfalls 2021 an die Elbe wechselte. Für David Rundqvist sind die Dresdner Eislöwen noch immer die erste Station in Deutschland. Er kam ebenfalls vor drei Jahren nach Dresden, hat die ersten fünf Lebensjahre jedoch in Österreich gelebt, weshalb er die deutsche Sprache bereits als Kind kennengelernt hat.

Maik Walsdorf, Geschäftsführer Dresdner Eislöwen: „Ich möchte mich bei unserem Partner Michael Hanke von der LOESERnet.com GmbH bedanken, der uns mit seiner Sprachschule unglaublich viel geholfen hat, wie auch bei den Mitarbeitern der Landeshauptstadt Dresden für den immer konstruktiven und zielführenden Austausch. Wir freuen uns riesig, dass Simon Karlsson, David Suvanto und David Rundqvist alle nötigen Dokumente erhalten haben. Wenn man bedenkt, dass allein David Suvanto über Youtube-Videos einst angefangen hatte Deutsch zu lernen, wird klar, wie sehr es unsere Spieler auch wollten. Sie fühlen sich wohl in Dresden, identifizieren sich mit unseren Werten und haben sehr hart an der Sprache gearbeitet.“

Das Einbürgerungsverfahren ist umfangreich und für beide Seiten aufwendig. Die Novellierung des Staatsangehörigkeitsrechtes in diesem Sommer ermöglicht nunmehr vielen ausländischen Staatsangehörigen die zeitnahe Einbürgerung, sodass mit längeren Bearbeitungszeiten gerechnet werden muss. Es ist daher in den nächsten Jahren von einem erhöhten Antragsaufkommen auszugehen. Gut vorbereitete und vollständige Antragsunterlagen ermöglichen der Einbürgerungsbehörde eine zügige und effiziente Bearbeitung der Verfahren.

Darüber hinaus ist bleibt die LOESERnet.com GmbH um Geschäftsführer Michael Hanke auch in der neuen Saison Eislöwenpartner und weitet das Engagement weiter aus. Das Unternehmen mit Standorten in Bautzen, Dresden und Hoyerswerda geht somit in seine dritte Saison als Eislöwenpartner. Im Produktportfolio des Bildungsunternehmens stehen neben der Vermittlung von Sprachen auch die Aus- und Weiterbildung sowie die Integration von Menschen in den Arbeitsprozess. Auch die Eislöwen haben die Sprachkurse in Anspruch genommen: David Suvanto, Simon Karlsson und David Rundqvist haben mit der Unterstützung der LOESERnet.com GmbH an ihren Deutschkenntnissen gearbeitet und so auch ihre deutschen Pässe erhalten.

„Wir freuen uns über die gelebte Partnerschaft mit den Eislöwen und dass die Profis unser Bildungsangebot nutzen konnten. Dass es jetzt mit den deutschen Pässen geklappt hat, ist umso besser“ sagt Michael Hanke, Geschäftsführer der LOESERnet.com GmbH, zur Verlängerung des Engagements bei den Blau-Weißen. „Dass die Partnerschaft nicht nur aus Werbeleistungen besteht, sondern auch aktiv gelebt und am Ende mit den deutschen Pässen für Simon Karlsson, David Suvanto und David Rundqvist belohnt wurde, macht diese Partnerschaft zu etwas Besonderem,“ zeigt sich auch Steve Maschik, Leiter Sponsoring bei den Dresdner Eislöwen, hoch erfreut über die Vertragsverlängerung.

Über die LOESERnet.com GmbH

Die LOESERnet.com GmbH ist ein seit vielen Jahren in Sachsen tätiges Bildungsunternehmen. Neben der Vermittlung von Sprachen sowie die Aus- und Weiterbildung und die Integration von Menschen in den Arbeitsprozess werden den Teilnehmern aller Altersbereiche und Nationalitäten, entsprechend ihrer Möglichkeiten, Angebote für ihre persönliche und berufliche Entwicklung unterbreitet.

Bei der Vermittlung von Wissen wird hoher Anspruch verfolgt. Dabei steht besonders der Einzelne im Mittelpunkt. Besonders wichtig ist hierbei die individuelle Förderung.