„Deutsche Nummer eins, die erfahren und belastbar ist“ – Felix Bick wird ein Krefelder Pinguin

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben ihr Torhüter-Duo für die kommende Saison gefunden.

Der 30-jährige Felix Bick schließt sich zur kommenden Saison den Krefeld Pinguinen an. Zuletzt stand der in Villingen-Schwenningen geborene Schlussmann beim EC Bad Nauheim unter Vertrag und verpasste dort knapp die DEL2-Meisterschaft. Bick steht nicht zum ersten Mal bei den Pinguinen unter Vertrag. Bereits in der Saison 2014/15 feierte der damals 22-jährige als Förderlizenzspieler sein Debüt im KEV-Dress.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „Wir waren auf der Suche nach einer deutschen Nummer eins, die erfahren und belastbar ist. Felix hat bewiesen, dass er ein hohes Pensum erfüllen kann und dabei solide Leistungen zeigt. Das hat er nicht zuletzt in den Playoffs mit Bad Nauheim bewiesen. Er hat uns von seinen Qualitäten überzeugt und wir vertrauen darauf, dass er zusammen mit Matthias Bittner ein starkes Torhüter-Gespann bilden wird.“

Felix Bick: „Ich hatte gute Gespräche mit Peter Draisaitl und freue mich auf eine neue Herausforderung. Ich habe in Nauheim tolle Jahre erlebt und konnte mich als Torhüter weiterentwickeln. Nun wird es jedoch Zeit für den nächsten Karriereschritt. Die Ziele, die Krefeld verfolgt sind die gleichen, die ich erreichen möchte. Das ist der Grund, warum ich dem neuen Kapitel bei den Pinguinen sehr entgegenfiebere und es kaum erwarten kann vor der einzigartigen Kulisse der Arena spielen zu dürfen. Ich freue mich über das Vertrauen des Clubs und werde alles dafür tun, dass wir gemeinsam erfolgreich sind!“

Bick begann seine Nachwuchslaufbahn beim Schwenninger ERC, ehe er über Freiburg und Augsburg in NRW landete. Bei der Düsseldorfer EG etablierte sich Bick zuerst in der DNL und anschließend als solider Förderlizenz-Torhüter in der Oberliga beim EV Duisburg. Für die DEG und die Krefeld Pinguine sammelte Bick zwischen 2012 und 2017 28-DEL-Einsätze. Abgesehen von einem kurzen Intermezzo beim Liga-Konkurrenten Löwen Frankfurt war Bick seit 2017 bis zum Abschluss dieser Saison für den EC Bad Nauheim in der DEL2 im Einsatz.

Krefeld Pinguine Kader 2023/24

Tor: Felix Bick, Matthias Bittner

Verteidigung: Maximilian Adam, Erik Buschmann, Christian Ehrhoff, Eric Gotz, Philip Riefers, Maximilian Söll, David Trinkberger

Sturm: David Cerny, Mike Fischer, Christian Kretschmann, Nikita Krymskiy, Philipp Kuhnekath, Dennis Miller, Marcel Müller, Leon Niederberger, Lukas Wagner, Alexander Weiß

2043 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.