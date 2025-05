Deutsche NHL-Spieler hautnah: MagentaSport startet Content-Serie #EishockeyDeutschland

Bonn. (PM MagentaSport) MagentaSport startet die Content-Serie #EishockeyDeutschland.

Die erste Folge der dokumentarischen Serie feiert Premiere an diesem Sonntag ab 20 Uhr: Dabei dreht sich alles um die NHL-Reise von DEB-Bundestrainer Harold Kreis und DEB-Sportdirektor Christian Künast, die exklusiv vom MagentaSport-Team begleitet wurde.

Nah dran und authentisch: MagentaTV und MagentaSport verschaffen den Sportfans gleich mit einer ganzen Content-Serie einen einzigartigen Einblick in die Welt des Eishockey-Sports. Das umfassende Projekt mit dem Titel #EishockeyDeutschland, das von MagentaSport in Kooperation mit dem Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) entsteht, ist bis zur Heim WM 2027 angelegt. Die einzelnen Episoden werden auf allen Plattformen von MagentaTV und MagentaSport ausgestrahlt.

In Folge eins werden Bundestrainer Harold Kreis und Sportdirektor Christian Künast auf ihrer NHL-Reise Anfang 2025 begleitet – die beiden treffen die deutschen Stars Leon Draisaitl, Moritz Seider, Tim Stützle, Nico Sturm und JJ Peterka. Ein persönliches Bild der NHL-Stars, aber auch die besondere „Chemie“ zwischen Kreis und Künast, die Popularität, Größe des Eishockeys sowie der Spieler in Kanada und den USA werden herausgearbeitet.

Episode eins der Filmreihe #EishockeyDeutschland läuft am Sonntag, 4. Mai, ab 20 Uhr im Anschluss an den letzten WM-Test Deutschland gegen USA (ab 16.45 Uhr live und kostenlos) und ist ab dann auf allen Plattformen von MagentaTV und MagentaSport abrufbar.

Kommunikation ist immer gut, deshalb sprechen DEB-Sportdirektor Künast und Bundestrainer Kreis mit den Spielern, mit den Managern, mit den Trainern und mit den Agenten. Christian Künast und Harold Kreis reisen durch vier Städte in zwei Ländern – reden mit den fünf NHL-Spielern in zwölf Tagen. Nico Sturm sieht das positiv: „Es ist natürlich ein Zeichen der Wertschätzung. Sie wissen auch, wie wichtig die Spieler sind, die in der NHL spielen.“ Es sind eben die „Unterschiedsspieler“.

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir haben schon beim Deutschland Cup 2024 mit der Live-Übertragung der Kabinen-Bilder für die Zuschauer zuhause ein absolutes Novum auf diesem Level geschaffen. Insofern freuen wir uns, jetzt einen weiteren Schritt zu gehen und über die Zusammenarbeit mit MagentaSport weitere authentische Einblicke zu bieten. Der Start mit der Begleitung unserer Reise durch die USA und Kanada ist aus unserer Sicht optimal, um ein wenig hinter die Kulissen des Sports zu blicken und dem Eishockeyfans auch die Hintergründe dieses Trips näher zu bringen. Wir freuen uns jedenfalls auf den Auftakt und die weiteren Folgen, die kommen werden.“

Die nächste Episode wird das deutsche Team ab 9. Mai bei der WM in Dänemark und Schweden begleiten. Weitere Themen in der Reihe #EishockeyDeutschland sind bis zur Heim WM 2027: Nachwuchsarbeit, Traditionsklubs, Oberliga-Kultur und Amateurligen, die Organisation der Heim-WM, Olympia mit dem Frauen- und dem Männer-Team. Neben den Filmen werden von der Produktionsfirma thinXpool kompakte YouTube-Folgen, Clips für alle Social Kanäle ausgespielt. Ab Folge 1 entsteht fortlaufend neuer Content – eine Art Eishockey-Filmwelt entsteht. Abrufbar bei MagentaTV und MagentaSport.

