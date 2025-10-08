Deutsche Krebshilfe und PENNY DEL starten langfristige Partnerschaft

Neuss. (PM DEL) Nach dem großen Erfolg der gemeinsamen Social Week im Jubiläumsjahr der Deutschen Krebshilfe 2024 intensivieren die Stiftung Deutsche Krebshilfe und die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) ihre Zusammenarbeit: Ab der Saison 2025/2026 wird die Deutsche Krebshilfe offizieller Gesundheitspartner der PENNY DEL.

Im Rahmen einer langfristig angelegten Kooperation engagieren sich beide Partner für mehr Aufklärung, Prävention und Gesundheitsbewusstsein im Umfeld des deutschen Profi-Eishockeys. Mit dem Claim „Gemeinsam gegen Krebs“ wird die Partnerschaft über die gesamte Saison hinweg sichtbar sein – in Arenen, Medien und den Communities der Clubs. Ziel ist es, relevante Gesundheitsthemen verständlich, lebensnah und positiv im Umfeld des Sports zu vermitteln.

„Die Kooperation mit der PENNY DEL hat sich bereits im Jubiläumsjahr als besonders wirkungsvoll erwiesen. Sport und Gesundheitsförderung gehören zusammen – umso mehr freut es uns, dass wir nun gemeinsam mit der Liga eine langfristige Kommunikationsplattform schaffen können“, sagt Gerd Nettekoven, Vorstandsmitglied der Deutschen Krebshilfe.

Auch Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL, sieht die erweiterte Zusammenarbeit als starkes Zeichen: „Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung – das Engagement gegen Krebs und für ein gesundes Leben ist dabei ein zentrales Anliegen für uns und unsere Clubs. Mit der Deutschen Krebshilfe haben wir dafür einen glaubwürdigen und kompetenten Partner an unserer Seite.“

Die Gesundheitsbotschaften orientieren sich an den aktuellen Empfehlungen zur Krebsprävention und werden im Saisonverlauf über die Kanäle der Liga sowie ihrer Clubs verbreitet. In jedem Monat wird es ein konkretes Schwerpunktthema geben. Im November wird beispielsweise über die Möglichkeiten von Untersuchungen zur Krebs-Früherkennung informiert, im April steht der Appell im Fokus, rauchfrei zu leben. Dabei werden Spieler der PENNY DEL als Botschafter für Prävention auftreten. Die Aufbereitung der Inhalte erfolgt positiv, motivierend und alltagsnah, um möglichst viele Menschen zu erreichen – innerhalb und außerhalb des Eishockeys. Bereits im Rahmen der Social Week 2024 zum 50-jährigen Bestehen der Deutschen Krebshilfe hatten sich mehrere große Sportligen in Deutschland – darunter auch die PENNY DEL – engagiert und gemeinsam das Thema Krebs in den Mittelpunkt gestellt. Die Aktion wurde von Clubs, Spielern, Schiedsrichtern sowie Fans gleichermaßen getragen und hat gezeigt, wie wirksam Sport als Kommunikationsplattform für gesellschaftlich relevante Themen sein kann.

Hintergrund-Informationen: Stiftung Deutsche Krebshilfe Die Deutsche Krebshilfe wurde am 25. September 1974 von Dr. Mildred Scheel gegründet. Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, Krebserkrankungen in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Unter dem Motto „Helfen. Forschen. Informieren.“ fördert die Stiftung Deutsche Krebshilfe Projekte und Initiativen zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung, einschließlich der Krebs-Selbsthilfe. Ihre Aufgaben erstrecken sich darüber hinaus auf forschungs- und gesundheitspolitische Aktivitäten. Sie ist Mitinitiator des ‚Nationalen Krebsplans‘ sowie Partner der „Nationalen Dekade gegen Krebs“. Die Deutsche Krebshilfe ist der größte private Geldgeber auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung – unter anderem der Krebsforschung – in Deutschland. Sie finanziert ihre gesamten Aktivitäten ausschließlich aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen der Bevölkerung. Weitere Infos: www.krebshilfe.de

