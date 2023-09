Deutsche Fraueneishockey-Liga startet in eine neue Saison

Artikel anhören München. (PM DEB) Die Deutsche Fraueneishockey-Liga (DFEL) startet am morgigen Samstag, den 23. September 2023, beim Liganeuling im niederländischen Amsterdam in die...

München. (PM DEB) Die Deutsche Fraueneishockey-Liga (DFEL) startet am morgigen Samstag, den 23. September 2023, beim Liganeuling im niederländischen Amsterdam in die Saison 2023/2024.

In der DFEL-Auftaktpartie treffen in der Jaap Edenhal ab 15:30 Uhr die Amsterdam Tigers auf die Mad Dogs Mannheim. Die zweite Partie des Doppelspieltags wird am Folgetag um 11:45 Uhr ausgetragen.

Die amtierenden Meisterinnen des ECDC Memmingen Indians steigen am darauffolgenden Wochenende in den Ligaspielbetrieb mit einer Auswärtspartie ein. In der Eissporthalle Bergkamen werden sie am 30. September um 17:30 Uhr von den EC Bergkamener Bären empfangen.

Alle Partien der sieben teilnehmenden Vereine sind ab sofort hier einzusehen:

https://deb-online.live/liga/damen/bundesliga/?divisionId=13041

Das Eröffnungsspiel zwischen den Amsterdam Tigers und dem Vizemeister Mad Dogs Mannheim ist im Livestream unter https://deb-online.live/live/?livestream-id=22308&playlist-id=51 verfügbar.

Kaufmännischer Leiter DEB-Ligen Panagiotis Christakakis: „Wir freuen uns sehr auf die neue Saison. Die DFEL hat sich sowohl sportlich als auch strukturell gut weiterentwickelt. Einige Vereine haben sich über den Sommer personell durchaus verändert und sind noch stärker aufgestellt als im Vorjahr. Dies macht den Kampf um den Meistertitel sowie um die begehrten vier Playoff-Plätze noch interessanter.“

Cheftrainer Mad Dogs Mannheim Randall Karten: „Wir sind für die neue Saison gut aufgestellt und würden gerne wieder oben mitspielen. Zudem freuen wir uns umso mehr, dass die Liga mit den Amsterdam Tigers ein weiteres, neues siebtes Team dazu bekommen hat.“

Cheftrainer Amsterdam Tigers Max Farrill: „Wir freuen uns, die Mad Dogs Mannheim als Gastgeber im Rahmen des Eröffnungsspiels zur DFEL Saison 2023/2024 begrüßen zu dürfen. Unser Team möchte in der kommenden Saison auf jeden Fall das Level und das Potential des Frauen-Eishockeys in den Niederlanden zeigen und freut sich auf die spannenden Duelle gegen die deutschen Teams.“

