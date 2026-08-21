Deutsche Frauen zum Auftakt des European Cup of Nations siegreich: Erst „waren alle ein bißchen holprig“, dann wurden „die kleinen Dinge immer richtiger gemacht“

Füssen. (PM MagentaSport) Die DEB-Frauen starten optimal in den neuen European Cup of Nations mit einem 3:2-Sieg gegen Frankreich!

Die Partie in Füssen war das erste Pflichtspiel nach vielen Trainingseinheiten. „Das hat man uns anfangs schon angemerkt“, gibt Tabea Botthof zu, betont aber: „Wir haben uns als Team dann gefunden, haben die kleinen Dinge immer richtiger gemacht und hintenraus verdient gewonnen.“ Teamkollegin Nina Christof gibt zu: „Wir waren alle ein bisschen holprig!“

Nach zwischenzeitlichem Rückstand trafen beide Welcke-Schwestern, Lilli und Luisa, und stellten auf 3:1, bevor Frankreich nochmal verkürzte. In der Tabelle reiht sich Deutschland auf Platz 2 ein, hinter Ungarn, die Norwegen zum Auftakt 8:0 besiegten. Am Freitag, ab 17.45 Uhr live bei MagentaSport, kommt es dann zum Duell mit den Norwegerinnen.

Nachfolgend Clips und Stimmen als Zusammenfassung des 1. Spieltags der IIHF European Cup of Nations. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es für die deutschen Eishockey-Frauen am Freitag. Ab 17.45 Uhr empfängt das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod Norwegen

Eishockey Frauen – European Cup of Nations – Spiel 1: Deutschland – Frankreich 3:2 – „Von Drittel zu Drittel besser geworden“

Tabea Botthof, Spielerin Deutschland: „Ich glaube, dass wir stetig besser geworden sind, von Drittel zu Drittel. Das war das erste Saisonspiel, das hat man uns anfangs schon angemerkt. Aber wir haben uns als Team dann gefunden, haben die kleinen Dinge immer richtiger gemacht und hinten raus verdient gewonnen.“

…ob das Spiel ein Startschuss für Olympia 2030 war, nachdem sie Olympia dieses Jahr verletzungsbedingt verpasst hat: „Absolut! Ich fiebere darauf auf jeden Fall hin. Das ist mein großes Ziel. Mir macht es total Spaß mit der Nationalmannschaft. Ich freue mich auf die nächsten 4 Jahre.“

Nina Christof, Spielerin Deutschland: „Wir waren alle ein bisschen holprig. Ich bin ein paar Mal aufs Eis geflogen. Aber wir haben uns gut im 2. Drittel gefunden und das Ding dann auch zu Ende gebracht.“

…wie sie ihre Rolle in der Reihe mit Laura Kluge und Franziska Feldmeier sieht: „Einfach schießen und die Scheibe beackern. Wir sind alle sehr ähnliche Spielerinnen und wollen alle das Spiel machen.“

Alle Tore des Spiels





Eishockey live bei MagentaSport

Women’s European Cup of Nations

Freitag, 21.08.2026

ab 17.45 Uhr: Deutschland – Norwegen

Samstag, 22.08.2026

ab 14.15 Uhr: Deutschland – Ungarn

Champions Hockey League

Donnerstag, 03.09.2026

ab 19.00 Uhr: Red Bull Salzburg – Kölner Haie

Sonntag, 06.09.2026

ab 15.30 Uhr: HC Davos – Eisbären Berlin

Donnerstag, 10.09.2026

ab 19.15 Uhr: Kölner Haie – Frölunda Göteborg

Sonntag, 13.09.2026

ab 17.45 Uhr: Eisbären Berlin – Herning Blue Foxes

PENNY DEL | 1. Spieltag

Donnerstag, 17.09.2026

ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin – Straubing Tigers

Freitag, 18.09.2026

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Krefeld Pinguine – Pinguins Bremerhaven, Red Bull München – Adler Mannheim, Iserlohn Roosters – ERC Ingolstadt, Kölner Haie – Grizzlys Wolfsburg, Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther, Schwenninger Wild Wings – Löwen Frankfurt

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