Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Deutsche Frauen zum Auftakt des European Cup of Nations siegreich: Erst „waren alle ein bißchen holprig“, dann wurden „die kleinen Dinge immer richtiger gemacht“
! +DamenDEB-Team

Deutsche Frauen zum Auftakt des European Cup of Nations siegreich: Erst „waren alle ein bißchen holprig“, dann wurden „die kleinen Dinge immer richtiger gemacht“

21. August 20263 Mins read86
Share
Luisa Welcke von Team Deutschland schie§t das Tor zum 1:3 - © Moritz Eden / City-Press
Share

Füssen. (PM MagentaSport) Die DEB-Frauen starten optimal in den neuen European Cup of Nations mit einem 3:2-Sieg gegen Frankreich!

Die Partie in Füssen war das erste Pflichtspiel nach vielen Trainingseinheiten. „Das hat man uns anfangs schon angemerkt“, gibt Tabea Botthof zu, betont aber: „Wir haben uns als Team dann gefunden, haben die kleinen Dinge immer richtiger gemacht und hintenraus verdient gewonnen.“ Teamkollegin Nina Christof gibt zu: „Wir waren alle ein bisschen holprig!“

Nach zwischenzeitlichem Rückstand trafen beide Welcke-Schwestern, Lilli und Luisa, und stellten auf 3:1, bevor Frankreich nochmal verkürzte. In der Tabelle reiht sich Deutschland auf Platz 2 ein, hinter Ungarn, die Norwegen zum Auftakt 8:0 besiegten. Am Freitag, ab 17.45 Uhr live bei MagentaSport, kommt es dann zum Duell mit den Norwegerinnen.
Nachfolgend Clips und Stimmen als Zusammenfassung des 1. Spieltags der IIHF European Cup of Nations. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es für die deutschen Eishockey-Frauen am Freitag. Ab 17.45 Uhr empfängt das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod Norwegen

Eishockey Frauen – European Cup of Nations – Spiel 1: Deutschland – Frankreich 3:2 – „Von Drittel zu Drittel besser geworden“

Tabea Botthof, Spielerin Deutschland: „Ich glaube, dass wir stetig besser geworden sind, von Drittel zu Drittel. Das war das erste Saisonspiel, das hat man uns anfangs schon angemerkt. Aber wir haben uns als Team dann gefunden, haben die kleinen Dinge immer richtiger gemacht und hinten raus verdient gewonnen.“

…ob das Spiel ein Startschuss für Olympia 2030 war, nachdem sie Olympia dieses Jahr verletzungsbedingt verpasst hat: „Absolut! Ich fiebere darauf auf jeden Fall hin. Das ist mein großes Ziel. Mir macht es total Spaß mit der Nationalmannschaft. Ich freue mich auf die nächsten 4 Jahre.“

Nina Christof, Spielerin Deutschland: „Wir waren alle ein bisschen holprig. Ich bin ein paar Mal aufs Eis geflogen. Aber wir haben uns gut im 2. Drittel gefunden und das Ding dann auch zu Ende gebracht.“

…wie sie ihre Rolle in der Reihe mit Laura Kluge und Franziska Feldmeier sieht: „Einfach schießen und die Scheibe beackern. Wir sind alle sehr ähnliche Spielerinnen und wollen alle das Spiel machen.“

Alle Tore des Spiels


Eishockey live bei MagentaSport

Women’s European Cup of Nations

Freitag, 21.08.2026
ab 17.45 Uhr: Deutschland – Norwegen

Samstag, 22.08.2026
ab 14.15 Uhr: Deutschland – Ungarn

Champions Hockey League

Donnerstag, 03.09.2026
ab 19.00 Uhr: Red Bull Salzburg – Kölner Haie

Sonntag, 06.09.2026
ab 15.30 Uhr: HC Davos – Eisbären Berlin

Donnerstag, 10.09.2026
ab 19.15 Uhr: Kölner Haie – Frölunda Göteborg

Sonntag, 13.09.2026
ab 17.45 Uhr: Eisbären Berlin – Herning Blue Foxes

PENNY DEL | 1. Spieltag

Donnerstag, 17.09.2026
ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin – Straubing Tigers

Freitag, 18.09.2026
ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Krefeld Pinguine – Pinguins Bremerhaven, Red Bull München – Adler Mannheim, Iserlohn Roosters – ERC Ingolstadt, Kölner Haie – Grizzlys Wolfsburg, Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther, Schwenninger Wild Wings – Löwen Frankfurt

Überall erstklassigen Sport sehen können

Fußball, Eishockey, Basketball, Golf und vieles mehr live bei MagentaSport.

Fußball: Alle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.

Eishockey: Das beste Eishockey-Angebot mit allen Spielen der Deutschen Eishockey Liga PENNY DEL inklusive der Playoffs – insgesamt mehr als 400 Spiele – live und in HD. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups sowie weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften. Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-

Spiele. Sowie die schwedische Top-Liga SHL live via Sportdigital1+.

Basketball: Europas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3×3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3×3 Top-Events der FIBA World Tour live.

Golf: Mehr Live-Golf zeigt keiner! Die PGA Tour, die DP World Tour und der Ryder Cup live und auf Abruf auf zwei 24/7 TV-Kanälen. Dazu die PGA Tour Champions und die Korn Ferry Tour.

Hockey: Die Heimat der Hockey-Nationalmannschaften der Herren und Frauen: Die Hockey Welt- und Europameisterschaften der Herren und Frauen sowie die FIH Pro League live.

Insgesamt mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr bei MagentaSport.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

378
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post ERC Lechbruck und Paolo De Sousa beenden Zusammenarbeit

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +DELTV / TV-Tipps

MagentaSport Ausblick: Wer wird Meister? Marcel Noebels zeigt schweigend auf sein Haie-Trikot – Justin Schütz spricht über seinen Kindheitstraum

Bonn. (PM MagentaSport) Das Eishockey-Angebot bei MagentaSport und MagentaTV zur Saison 2026/27...

By20. August 2026
DamenDEB-Team

Rückkehr nach Bremerhaven: Frauen-Nationalmannschaft bestreitet WM-Vorbereitungsspiel gegen Japan

München. (PM DEB) Die Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) wird ihre...

By20. August 2026
! +NHL

NHL und FC Bayern München geben wegweisende mehrjährige Partnerschaft bekannt

New York / München. (PM NHL) Die National Hockey League (NHL) und...

By20. August 2026
! +NHL

Leon Draisaitl und JJ Peterka kommen im Rahmen der NHL Global Series 2027 nach Deutschland

New York / Toronto (NHL Media) Die National Hockey League Players’ Association...

By20. August 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten