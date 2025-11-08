Deutsche Frauen Nationalmannschaft kann mit 9:1 Sieg den Titel verteidigen

Landshut. (MR) Im letzten Turnierspiel der Deutschen Frauen Nationalmannschaft mussten die Deutschen heute einen Sieg nach 60 Minuten einfahren, um den Cup zu verteidigen für den Turniersieg. Die Ungarinnen kamen kaum zum Zuge.

Im Tor stand heute wieder Stammkeeperin Sandra Abstreiter, und sie musste gleich hellwach sein, denn ihre Mannschaft war zunächst hinten eingeschnürt und befreite sich zwei Male durch Icing. Aber ebenfalls in der frühen Phase des Spiels ging Deutschland bereits in Führung (Strobel, 2.). Es ging hin und her, die Ungarinnen konnten zwei Überzahlspiele nicht gewinnbringend nutzen, kamen im ersten nicht einmal zum Torschuss. Besser machte es die DEB-Auswahl und erhöhte im Powerplay auf 2:0 (Heine, 16.). Auch im zweiten Durchgang konnte die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod ein Powerplay nutzen, Kluges Schuss von der Blauen wurde von Hark in die Maschen gefälscht (26.). Und Ungarns zweite Torhüterin machte sich schon warm auf der Bank. Zwei Minuten später kam sie dann ins Spiel, nachdem Deutschland einen vierten Treffer erzielt hatte. Von den Ungarinnen kamen fast nur noch Einzelaktionen, auch aus den Bandenzweikämpfen kamen die Deutschen Frauen besser raus. Feldmeier traf die Latte, und Haider stellte noch vor der zweiten Pause auf 5:0.

Turniersieg rückt in greifbare Nähe

Allerdings musste Abstreiter zu Beginn des dritten Durchgangs doch hinter sich greifen, sie war unten und etwas aus der Bahn, sodass der Puck um den Pfosten gearbeitet werden konnte (41.). Und die Ungarinnen nahmen das Momentum mit, drückten auf einen weiteren Treffer. Vier Minuten später jedoch hatte das DEB-Team den Magyarinnen den Zahn gezogen und eine ähnliche Situation auf der anderen Seite ausgenutzt (Nix, 45.). Nach dem 7:1 durch Heine (48.), die heute ihre ersten beiden Treffer im Nationadress erzielte, lief der „Zug ohne Bremse“, fast von selbst weiter. Am Ende stand ein deutlicher 9:1 Sieg und damit auch der Gewinn des diesjährigen Deutschland-Cup. Die 3246 Zuschauer – zum großen Teil mit schwarz-rot-goldenen Sponsoren-Fähnchen bestückt – feierten die Mannschaft noch lange auf dem Eis.

Impressionen und Laura Kluge im Interview





Die DEB-Auswahl spielte in folgender Aufstellung:

35 Sandra Abstreiter – 14 Carina Strobel, 46 Hanna Weichenhain – 11 Nicola Hadraschek Eisenschmid, 25 Laura Kluge, 17 Emily Nix; 20 Daria Gleissner, 8 Ronja Hark – 9 Svenja Voigt, 7 Franziska Feldmeier, 34 Carina Haider; 5 Charlott Schaffrath, 21 Tabea Botthof – 41 Mathilda Heine, 71 Anne Bartsch, 10 Katharina Häckelsmiller; 26 Tara Schmitz, 44 Hanna Hoppe – 39 Aileena Dopheide, 24 Lucia Schmitz, 79 Anna Rose

Die Tore erzielten:

1:0 (01:40) Strobel (Weichenhain, Bartsch)

2:0 (15:45) Heine (Feldmeier, Haider) PP1

3:0 (25:25) Hark (Gleissner, Kluge) PP1

4:0 (27:14) Gleissner (Hadrachek Eisenschmid)

5:0 (36:49) Haider (Voigt, Feldmeier)

5:1 (40:35) Seregely (Jokai Szilagyi, Odnoga)

6:1 (44:34) Nix (Gleissner, Hark)

7:1 (47:47) Heine (Bartsch, Voigt)

8:1 (50:21) Häckelsmiller (Hadraschek Eisenschmid)

9:1 (51:27) Feldmeier (Hadraschek Eisenschmid)

Schiedsrichter: Vanessa Anselm (GER), Ida Henriksson (SWE) – Kristyna Hajkova (CZE), Tiina Saarimaki (FIN)

Strafen: GER – 6 Min.; HUN – 6 Min.

Zuschauer: 3246

Deutschland Cup 2025: Deutschland – Ungarn (08.11.2025)

