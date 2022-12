Deutsche Frauen-Nationalmannschaft reist zum 5-Nationen-Turnier ins schwedische Ã„ngelholm und Helsingborg

München. (PM DEB) Am kommenden Dienstag, den 13. Dezember 2022 startet die deutschen Frauen-Nationalmannschaft in das 5-Nationen-Turnier im schwedischen Ängelholm sowie Helsingborg. Zum Auftakt...

München. (PM DEB) Am kommenden Dienstag, den 13. Dezember 2022 startet die deutschen Frauen-Nationalmannschaft in das 5-Nationen-Turnier im schwedischen Ängelholm sowie Helsingborg.

Zum Auftakt trifft das Team von Frauen-Bundestrainer Thomas Schädler um 18 Uhr im Olympiarinken in Helsingborg auf die Gastgeberinnen aus Schweden.

Das deutsche Team setzt sich aus Spielerinnen der DFEL-Clubs, der US-Amerikanischen High School-Teams sowie der schwedischen Svenska Hockeyligan und slowakischen Extraliga ženy zusammen. Verteidigerin Daria Gleißner (ECDC Memmingen Indians) wird die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in Schweden darüber hinaus als Kapitänin auf das Eis führen. Bereits am kommenden Montag, den 12. Dezember 2022, tritt die DEB-Auswahl der Frauen die Reise nach Skandinavien an und wird sich hier auf die bevorstehenden Partien vorbereiten.

Im Verlauf des 5-Nationen-Turniers trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ab Dienstag neben den Schwedinnen ebenfalls auf Tschechien (15.12. / 12 Uhr / Olympiarinken), die Schweiz (16.12. / 13 Uhr / Catena Arena) und Finnland (17.12. / 12 Uhr / Catena Arena)

Frauen-Bundestrainer Thomas Schädler: „Zuletzt hatten wir vermehrt jüngere Jahrgänge mit dabei, nun kommen neben unseren starken Spielerinnen aus Deutschland auch die international erfahrenen Spielerinnen aus der amerikanischen, schwedischen und slowakischen Liga dazu. Dies macht uns als Team ausgeglichen. Beim 5-Nationen-Tunier werden wir unsere Formationen testen und versuchen, dass wir uns so schnell wie möglich an das international schnellere Tempo gewöhnen.“

Der Spielplan der deutschen Frauen-Nationalmannschaft

13.12.2022 | 18:00 | Schweden – Deutschland | Olympiarinken, Helsingborg

15.12.2022 | 12:00 | Deutschland – Tschechien | Olympiarinken, Helsingborg

16.12.2022 | 13:00 | Schweiz – Deutschland | Catena Arena, Ängelholm

17.12.2022 | 12:00 | Deutschland – Finnland | Catena Arena, Ängelholm

Der DEB Kader