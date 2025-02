Deutsche Frauen mit harter Konkurrenz, aber mit dem Ziel: „Wir wollen das Olympia-Ticket lösen!“

Bonn. (PM MagentaSport) Die deutsche Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft spielt in Bremerhaven um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo.

„Da kannst du dir wirklich keine Ausrutscher erlauben. Das sind 4 Mannschaften, die da wirklich auf Augenhöhe spielen,” mahnt die neue Leistungssport-Referentin und MagentaSport-Expertin Ronja Jenike. „Wir brauchen 3 Siege, um sicher bei Olympia dabei zu sein.” Die DEB-Frauen treffen am 6. Februar (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport) auf Österreich, am 8. Februar (ab 14 Uhr) auf die Slowakei und am 9. Februar (ab 17.30 Uhr) auf Ungarn. „Wir haben eine wirklich starke Auswahl an Spielerinnen mit hoher Qualität,” betont Kapitänin Daria Gleißner und unterstreicht: „Die Olympischen Spiele sind das größte Ziel. Wir wollen das Ticket auf jeden Fall lösen.” Die Arena in Bremerhaven soll helfen: „Der Vibe in der Arena pusht uns.” Nach dem Triumph beim Deutschland Cup sei das Selbstvertrauen groß. so Gleißner. Bundestrainer MacLeod hat in rund anderthalb Jahren einiges bewegt. Die letzte Olympia-Qualifikation gelang den Frauen 2014.

Diese Woche ist Länderspielpause, aber es gibt fast täglich Eishockey bei MagentaSport: die DEB-Nationalmannschaft der Frauen kämpft ab dem 6.2. in drei Partien um die Olympia-Qualifikation, die U25 testet ab dem 5.2. zweimal gegen die Slowakei – alle Partien live und kostenlos bei MagentaSport. Die PENNY DEL setzt ihren Spielbetrieb ab dem 12. Februar fort.

„Wir wollen das Ticket auf jeden Fall lösen“ – DEB-Kapitänin Daria Gleißner mit klarem Ziel vor der Olympia-Quali in Bremerhaven

Die Heim-Olympia-Qualifikation der deutschen Frauen in Bremerhaven steht an. Vier Teams kämpfen um nur ein Ticket für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand. Zum Auftakt treffen die DEB-Frauen am 6. Februar ab 19 Uhr auf Österreich – live bei MagentaSport. Drei Siege sind nötig, um das Olympia-Ticket zu lösen. Die Zielvorgabe von Kapitänin Daria Gleißner ist im MagentaSport-Interview eindeutig: „Wir wollen das Ticket auf jeden Fall lösen. Wir freuen uns auf die Qualifikation in Bremerhaven und sind bestens vorbereitet.“

Beim Deutschland Cup konnte die Frauen-Nationalmannschaft im vergangenen Jahr in Landshut triumphieren. „Ich bin jetzt echt froh, dass es endlich losgeht“, sagt Daria Gleißner: „Der Deutschland Cup war unser erstes Saisonziel, das wir erfolgreich abgeschlossen haben – und jetzt kann es weitergehen.” Sowohl der Deutschland Cup als auch die Olympia-Qualifikation in Bremerhaven sind Heimturniere. Ob das ein Vorteil ist? Gleißner meint dazu: „Heimvorteil würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist immer schön, vor vielen Fans, der Familie und Freunden zu spielen. Einfach dieser Vibe in der Arena – der pusht uns.“

„Die Olympischen Spiele sind das größte Ziel“

Daria Gleißner war schon bei den Olympischen Spielen 2014 dabei, konnte verletzungsbedingt nicht spielen. Deutschland belegte damals den 6. Platz. „Die Olympischen Spiele – das ist für jeden Sportler, für jeden Athleten das größte Ziel, das man erreichen kann. Ich wünsche es jeder Spielerin in der Mannschaft, ich wünsche es dem deutschen Frauen-Eishockey, dass wir es dieses Mal auf jeden Fall schaffen.“

Zum aktuellen Kader meint sie: „Wir haben eine richtig schöne harmonische Mischung in der Mannschaft – mit jungen, dynamischen, energiegeladenen Spielerinnen, aber auch mit viel Erfahrung, wie zum Beispiel durch mich. In den letzten drei bis vier Jahren sind wir unglaublich eng zusammengewachsen, wie man ja auch in den MagentaSport-Videos von den Weltmeisterschaften sehen konnte. Der Zusammenhalt ist da, und ich bin überzeugt, dass jede für die andere spielen wird in der Qualifikation.“ Zur Bedeutung von DEB-Coach Jeff MacLeod sagt sie: „Ich bin froh, dass er an der Bande stehen wird. Es gibt einfach ein gutes Gefühl zu wissen: Hey, du hast einen Trainer, der zu 100 Prozent hinter dir steht, egal was passiert. Und ich bin mir sicher, er wird die richtigen Worte finden, um uns positiv in die Qualifikation zu führen.“

Eishockey live bei MagentaSport

Olympia-Qualifikation der Frauen, live und kostenlos

Donnerstag, 06.02.2025

ab 15.45 Uhr: Ungarn – Slowakei

ab 19 Uhr: Deutschland – Österreich

Samstag, 08.02.2025

ab 14 Uhr: Slowakei – Deutschland

ab 17.45 Uhr: Ungarn – Österreich

Sonntag, 09.02.2025

ab 14 Uhr: Österreich – Slowakei

ab 17.30 Uhr: Deutschland – Ungarn

U25-Länderspiele, live und kostenlos

Mittwoch, 05.02.2025

ab 17.45 Uhr: Slowakei – Deutschland

Donnerstag, 06.02.2025

ab 17.45 Uhr: Slowakei – Deutschland

