Deutsche Eishockey Gewinnchancen vs. Online Casino Gewinnchancen

Egal, ob Sportwetten oder Glücksspiele im Online Casino – man will auf jeden Fall gewinnen. Allerdings sollte man dabei zwischen Glücksspielen, die vom Zufall abhängen – wie beispielsweise Casinospiele – und Glücksspiele unterscheiden, die von der Strategie (oder dem Hintergrundwissen) des Spielers abhängen.

Ein Gewinn mit Rot oder Schwarz beispielsweise beim Roulette hängt sehr stark vom Zufall ab, während eine erfolgreiche Eishockeywette abhängig ist vom Wissen des Tippers und von den Informationen rund um das Spiel. Noch entscheidender für den Ausgang einer Wette und eines Glücksspiels ist allerdings die jeweilige Quote.

Die möglichen Gewinnchancen im Vergleich – Eishockey Wetten gegen Online Casinos

Um Gewinnchancen bei Sportwetten und Glücksspielen in einem Online Casino zu generieren, sollte man sich auf die Suche nach einem Buchmacher mit sehr guten Wettquoten machen oder sich ein Online Casino mit optimalen Auszahlungsquoten aussuchen. Bei Sportwetten und beim Casino Gaming dreht sich alles um die Quoten.

Was Sportwetten- und Casinoquoten gemeinsam haben:

sie werden beide vom jeweiligen Anbieter berechnet

die Quoten sind durch das eigene Spielverhalten nur bedingt beeinflussbar

Online Casino Quoten

Jedes Casinospiel hat über eine bestimmte Auszahlungsquote – auch RTP (Return To Player)-Wert genannt. Die Prozentzahl der Quote gibt an, welcher Teil des Geldeinsatzes eines Spielers im Durchschnitt wieder an ihn zurückgezahlt wird. Berechnet werden diese Quoten vom Softwareprovider.

Fast alle Slots in den Online Casinos haben beispielsweise RTP-Werte zwischen 95 und 97 Prozent, bei den Tischspielen wie etwa Roulette liegt die Quote höher.

Eishockey Wettquoten

Eishockey Wetten funktionieren sehr einfach. Man sagt mit einem Tipp das Ergebnis eines Eishockeyspiels voraus. Der Buchmacher bewertet das Eishockeyspiel und macht ebenfalls eine Voraussage für das Ergebnis, wofür er eine Wettquote anhand einer Eintrittswahrscheinlichkeit festlegt.

Ein Wettgewinn wird ermittelt, in dem man seinen Wetteinsatz mit der aktuellen Wettquote des Buchmachers multipliziert. Hat das Eishockeyspiel bei einem Buchmacher die Quote 2.0, dann errechnet sich der Gewinn wie folgt: 100 Euro Einsatz x 2.0 = 200 Euro.

Casino Quoten mit Startguthaben

Natürlich beeinflussen die Quoten das Spiel- das Wettverhalten, denn jeder möchte so viel gewinnen wie nur möglich. Auf den Seiten von https://casinostreber.com lässt sich eine Reihe von Glücksspielportalen mit Startguthaben finden. Angeboten werden Boni ohne und mit Einzahlung. In beiden Fällen sind es Geschenke des Anbieters. Während der eine Bonus ohne Einzahlung nur für eine Anmeldung verschenkt wird, wird mit einem Einzahlungsbonus das eingezahlte Kapital erhöht.

Die Chancen mit beiden Arten von Boni richtig gute Geldgewinne zu erzielen, ist gleich groß.

Vergleichen Sie vor dem Wetten

Eishockey ist neben Fußball auch bei den Deutschen extrem populär. Bei fast allen Buchmachern findet man neben Wetten auf die weltweiten Ligen natürlich auch Wetten auf die DEL (Deutsche Eishockey Liga).

Unter den unterschiedlichsten Wettoptionen ist der beliebteste Tipp die Drei-Wege-Wette. Hier wird auf den Sieg der Heimmannschaft, auf ein Remis oder auf einen Auswärtssieg gewettet. Die Zwei-Wege-Wette sagt den Sieger einer Partie voraus. Des Weiteren gibt es Wetten auf das Endspielergebnis eines bestimmten Spieldrittels, Handicap Wetten oder Über/Unter Wetten (tippen, wie viele Tore im Laufe des Spiels fallen).

Kein Wunder, dass Wetten auf die DEL immer beliebter werden, denn sie haben ein hohes Potential zum Geld verdienen. Wer eine erfolgreiche Wette auf ein Eishockey-Spiel abgeben möchte, sollte sich vor der Abgabe genau über beide Mannschaften informieren, sich Hintergrundwissen anschaffen und in jedem Fall die Quoten der verschiedensten Buchmacher studieren. Sie entscheiden mit, wie viel Geld man mit einem Eishockeytipp verdienen kann.

Fazit

Grundsätzlich kann man nicht mit Bestimmtheit sagen, ob Eishockey Wetten oder Spiele in einem Online Casino vorteilhafter bzw. lukrativer sind. Mit beiden Möglichkeiten lässt sich gutes Geld verdienen, solange man sich gut über die jeweiligen Quoten informiert.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

