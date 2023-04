Deutsch-Tschechischer Dauerbrenner fÃ¼r den DSC: Ahoj, TomÃ¡Å¡ Gulda!

Deggendorf. (PM DSC) Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von Kontingentspieler Carter Popoff kann der Deggendorfer SC am heutigen Freitag bereits den zweiten Neuzugang...

Deggendorf. (PM DSC) Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von Kontingentspieler Carter Popoff kann der Deggendorfer SC am heutigen Freitag bereits den zweiten Neuzugang für die Spielzeit 2023/24 bekanntgeben.

Donauabwärts wechselt Verteidiger Tomas Gulda von den Eisbären Regensburg ins Team von Head-Coach Jiri Ehrenberger.

Gulda, der das Eishockeyspielen in seiner tschechischen Heimat Opava erlernte, kam bereits mit knapp 20 Jahren nach Deutschland und gilt seither als Dauerbrenner der DEL2 und Oberliga. Nach einer Saison für den ERC Sonthofen in der Bayernliga, führte ihn sein Weg direkt in die zweithöchste Spielklasse nach Weißwasser, worauf ein weiterer Zwischenstop in Bietigheim folgte. Zur Saison 2013/14 schloss sich Gulda erstmals einem Oberligaverein an, den Kassel Huskies, mit denen er den Aufstieg in die DEL2 bejubeln konnte. Jedoch folgte der Abschied: Nach einer einjährigen Rückkehr nach Sonthofen, sollte sich Gulda bei seiner nächsten Station dann allerdings so richtig heimisch fühlen. Insgesamt sieben Jahre verbrachte der inzwischen 33-jährige bei den Eisbären Regensburg und entwickelte sich in dieser Zeit nicht nur zu einem absoluten Publikumsliebling der Domstädster, sondern auch zu einer festen Größe in der Hintermannschaft, welche großen Anteil an der DEL2-Rückkehr der Eisbären hatte. Dort konnte Gulda mit konstanten Leistungen bis zuletzt überzeugen und verbuchte teamintern die zweitmeisten Scorerpunkte der Verteidiger für sich.

Von all dieser Erfahrung und Routine, die Gulda während seiner Karriere sammeln konnte, will nun auch der DSC um Thomas Greilinger profitieren: „Mit Tomas bekommen wir einen Spieler, der sehr erfahren ist und genug Qualität hat, um bei jeder Oberligamannschaft unter den Top4-Verteidigern zu sein. Er kann das Powerplay lenken, hat aber nicht nur offensive Qualitäten. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass er auch defensiv sehr stark ist.“

Der aktuelle Kader des Deggendorfer SC für die Saison 2023/24

Tor: Timo Pielmeier, Louis Eisenhut, Valentin Lehner

Abwehr: Silvan Heiß, Kevin Lengle, Leon Zitzer, Ondrej Pozivil, Benedikt Schopper, Marcel Pfänder, Tomas Gulda

Angriff: Curtis Leinweber, Sascha Maul, Thomas Pielmeier, Julian Elsberger, Lukas Miculka, Jonas Stern, Niklas Pill, Antonin Dusek, Petr Stloukal, René Röthke, Carter Popoff

