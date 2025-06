Deutsch-Kanadier wechselt aus Straubing zur DÃ¼sseldorfer EG

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG meldet eine weitere Verpflichtung: Von den Straubing Tigers wechselt Stürmer Michael Clarke an den Rhein.

Für die Bayern sowie vorher für die Augsburger Panther und die Iserlohn Roosters hat der Deutsch-Kanadier insgesamt 309 DEL-Spiele bestritten und dabei 103 Punkte (52 Tore, 51 Vorlagen) gemacht. Für Straubing ist der Linksschütze auch in der Champions Hockey League und beim Spengler Cup in Davos aufgelaufen. Der 31-Jährige erhält bei den Rot-Gelben einen Zweijahresvertrag und die Rückennummer 18.

Chefcoach Rich Chernomaz: „Michael Clarke hat bereits sieben Saisons in der DEL absolviert und dabei seine Qualitäten bewiesen. Er verfügt über viel Erfahrung, ist ein guter Zwei-Wege-Center und auch technisch versiert. Wir sind glücklich, dass wir ihn für die DEG gewinnen konnten!“ Clarke: „Ich freue mich auf die neue Mannschaft, die schöne Stadt, ein tolles Stadion und leidenschaftliche Fans in Düsseldorf. Ich bin bereit für die DEL2 und die diese Herausforderung und werde alles dafür geben, dass das neu formierte Team seine sportlichen Ziele erreichen kann!“

Über Michael Clarke

Der Neuzugang wurde am 29. April 1994 in London, Ontario, Kanada, geboren. Eishockey erlernte Clarke bei den London jr. Nights. 2012 wurde er in der 5. Runde von den Colorado Avalanche (NHL) gedraftet. Nach einigen Stationen in der OHL stürmte er drei Spielzeiten für die St. Francis Xavier Universität. Im Jahr 2018 wechselte er nach Deutschland zu den Iserlohn Roosters. 2020 ging es weiter zu den Augsburger Panthern und drei Jahre später zu den Tigers nach Straubing. Michael Clarke ist 1,80 m groß und 83 kg schwer.

