Deutsch-Kanadier mit NHL-Erfahrung heuert in Krefeld an

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine dürfen die Verpflichtung des deutsch-kanadischen Stürmers Adam Payerl verkünden.

Der 34-Jährige mit DEL-Erfahrung stand in der vergangenen Saison bei den Ravensburg Towerstars unter Vertrag und konnte in 62 Spielen für die Baden-Württemberger 17 Tore und 17 Vorlagen für 34 Punkte erzielen.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „Wir standen mit Adam Payerl bereits länger in Kontakt. Nun sind wir froh, dass er sich uns angeschlossen hat. Er ist ein Spieler, der auf beiden Seiten des Eises starke Akzente setzen kann, die Details des Spiels versteht und richtig umsetzt. Genau diese Spielertypen brauchen wir in der Mannschaft. Deswegen bin ich überzeugt, dass er für uns sehr wichtig sein wird.“

Adam Payerl: „Ich freue mich auf meine neue Herausforderung in Krefeld und über das Vertrauen, das der Club mir schenkt. Die Pinguine sind eine sehr traditionsreiche und ambitionierte Mannschaft und ich werde alles dafür geben, damit wir in der kommenden Saison um den Titel in der DEL 2 mitspielen.“

In Kitchener, Kanada geboren konnte sich Payerl in der kanadischen Juniorenliga OHL über fünf Spielzeiten und über 300 Einsätzen hinweg bei den Barrie Colts und den Belleville Bulls behaupten. In der Saison 2011/12 gab der Rechtsschütze sein Debüt in der American Hockey League für die Wilkes-Barre/Scranton Penguins, dem Farmteam der Pittsburgh Penguins. Innerhalb der Penguins-Organisation, sowie bei den Milwaukee Admirals und den Providence Bruins bestritt Payerl bis zur Saison 2017/18 insgesamt 362 Spiele in der AHL und erzielte dabei 123 Punkte. In zwei Partien kam der ungedraftete Stürmer für die Pittsburgh Penguins sogar in der NHL zum Einsatz. Ab der Saison 2018/19 etablierte sich Payerl als Stammspieler bei den Augsburger Panthern, für die er in der DEL 243 Partien bestritt. Zu 15 weiteren Einsätzen in der DEL kam der Deutsch-Kanadier in der Saison 2023/24 bei der Düsseldorfer EG, nach einem kurzen Intermezzo in der multinationalen ICEHL beim EC Salzburg.

