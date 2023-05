Deutsch-Kanadier kommt von den Orlando Solar Bears aus der ECHL zu den Eispiraten Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau können ihren vierten Neuzugang für die DEL2-Saison 2023/24 präsentieren. Der 26-jährige Max Balinson kommt von den Orlando Solar...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau können ihren vierten Neuzugang für die DEL2-Saison 2023/24 präsentieren.

Der 26-jährige Max Balinson kommt von den Orlando Solar Bears aus der nordamerikanischen ECHL an die Waldstraße. Der deutsch-kanadische Verteidiger, der erstmals in Deutschland auf das Eis gehen wird, erhält in Crimmitschau die Trikotnummer 58.

Vor seiner Profikarriere spielte der in Ancaster, Ontario, geborene Max Balinson von 2013 bis 2016 drei Spielzeiten in der Greater Ontario Junior Hockey League für seine Heimatstadt Ancaster und erzielte in 131 Spielen ganze 90 Scorerpunkte. Über die Burlington Cougars, für die er in der Ontario Junior Hockey League 48 Scorerpunkte in 46 Partien beisteuerte, ging es für den 1,85 Meter großen und 93 Kilogramm schweren Abwehrmann schließlich ans College. Für die Arizona State University und die Long Island University sammelte Balinson insgesamt 69 Einsätze.

2021 startete dann die Profikarriere des Abwehrmanns. In der ECHL streifte er sich so die Trikots der Cincinnati Cyclones, Reading Royals, Fort Wayne Komets sowie der Orlando Solar Bears über und erzielte in 60 Spielen acht Tore und steuerte 17 weitere Assists bei. Für den Linksschützen, der neben der kanadischen ebenso die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und somit keine Kontingentstelle besetzt, steht nun die erste Station in Europa, speziell in Deutschland, an. So soll Max Balinson der Verteidigung von Cheftrainer Jussi Tuores nicht nur weitere Stabilität verleihen, sondern auch offensive Akzente setzen.

„Meine Familie kommt aus Deutschland, und jetzt habe ich das Glück, dort Eishockey zu spielen. Ich kann es kaum erwarten, nach Crimmitschau zu kommen, mich dem Team anzuschließen und die Fans kennenzulernen. Dies ist eine große Saison für mich, denn es ist mein zweites Profijahr im Eishockey. Ich freue mich darauf, Crimmitschau bald mein Zuhause zu nennen und dort Eishockeyspiele zu gewinnen“, sagt Max Balinson.

„Wir möchten in der Verteidigung gern deutsch bleiben und mit Max ist uns da die nächste Verpflichtung gelungen. Er soll unserer Abwehr zu mehr Stabilität verhelfen, aber vor allem das Spiel nach vorn mit präzisen Pässen verbessern“, erklärt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2023/24

Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider

Abwehr: Mario Scalzo, Ole Olleff, Max Balinson

Angriff: Colin Smith, Scott Feser, Thomas Reichel, Lucas Böttcher, Tamás Kánya, Jannis Kälble

