Deutsch-Kanadier besetzt zweite Goalie-Position bei den onesto Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Conner McLeod, der einen Vertrag bei den Blue Devils Weiden unterschrieben hat, wird ein junger, 20-jähriger talentierte Torhüter zusätzlich für die onesto Tigers die Spielberechtigung erhalten.

Der 1,89 Meter große Linksfänger ist in Owen Sound, Ontario geboren und aufgewachsen. Zur Saison 2023/2024 erfolgte der Wechsel nach Deutschland. Hier kam er für die DNL-Teams aus Bietigheim und Regensburg zum Einsatz.

Nun folgt der nächste Schritt. Den Startschuss im Seniorenhockey erfolgt in der Oberpfalz, wo McLeod als 3. Torsteher für den DEL2-Club eingeplant ist. Um ihm möglichst viel Trainings- sowie Spielpraxis geben zu können, agiert er zudem als Back-up-Goalie für die onesto Tigers, wo zukünftig mit der Nummer 34 aufs Eis gehen wird.

„Wir sind sehr froh, unsere Kooperation mit den Blue Devils Weiden weiter auszubauen. Conner ist ein wichtiger Bestandteil unserer neuen Mannschaft und kann sich im Profi Eishockey bewähren. Die kurzen Wege zwischen den beiden Standorten kommen uns hier zusätzlich entgegen. Ein Dankeschön geht an Sportdirektor Jürgen Rumrich für das entgegen gebracht Vertrauen“, sieht Geschäftsführer Thomas Lünenborg eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.

Zudem wird Daniel Arendas, der bereits in der abgelaufenen Spielzeit regelmäßig am Trainingsbetrieb teilgenommen hat und bei einigen Spielen im Lineup stand, wieder für die onesto Tigers die Schlittschuhe schnüren, sodass man mit drei verfügbaren Goalies in die anstehende Saison starten wird.

Über die onesto Tigers Bayreuth:

Die Gründung des EHC Bayreuth „die Tigers“ e.V. geht auf das Jahr 2006 zurück. Nach sechs Jahren im Landesverband – wo man ein Jahr Bezirksliga, zwei Jahre Landesliga und deren drei Jahre Bayernliga durchlief – gelang zur Saison 2016/2017 der Aufstieg in die DEL2. 2017 wurde der Spielbetrieb der Profiabteilung in eine GmbH ausgelagert. Die Bayreuth Tigers nahmen für sieben Jahre am Spielbetrieb der DEL2 teil, bevor man zur Saison 2023/2024 in der Oberliga Süd an den Start ging. Auch in der kommenden Spielzeit 2025/2026 tritt man ebenfalls in der Oberliga Süd unter dem Dach des Deutschen Eishockeybundes an.