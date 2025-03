Deutsch-Amerikaner hÃ¼tet in der neuen Saison das Tor der Augsburger Panther

Augsburg. (PM Pamther) Die Augsburger Panther können ihren ersten Neuzugang für die Saison 2025-26 präsentieren.

Von den Vienna Capitals aus der multinationalen ICEHL wechselt Torwart Peyton Jones zum PENNY DEL-Club.

Peyton Jones startete die vergangene Saison für Indy Fuel in der nordamerikanischen East Coast Hockey League, ehe sich Wien die Dienste des 29-jährigen Torwarts im November sicherte. Für die Österreicher hütete der 193 cm große und 97 kg schwere Linksfänger 14-mal das Gehäuse in der ICEHL. Erstmalig in Europa war Jones bereits in der Spielzeit 2022-23 aktiv, als er 33 Spiele für die Belfast Giants und Nottingham Panthers in der britischen EIHL bestritt. Für Belfast stand der gebürtige US-Amerikaner, der seit vergangenem Jahr auch in Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft ist, auch 6-mal in der Champions Hockey League zwischen den Pfosten

Dazu hat Peyton Jones neun Spiele in der American Hockey League sowie 93 Einsätze in der East Coast Hockey League in seiner Vita. Jones, der mit vier starken Jahren an der Penn State University von 2016 bis 2020 den Grundstein für seine Profikarriere legte, zählte in der Saison 2023-24 zu den besten Schlussmännern in der ECHL und nahm am All-Star Game teil.

Sportdirektor Larry Mitchell: „Nachdem ein Karriereende von Markus Keller im Raum gestanden war, hatten wir den deutschen Torhütermarkt in den vergangenen Monaten verstärkt im Blick und haben so auch Peyton Jones intensiv gescoutet. Er ist ein großer und athletischer Goalie mit Europaerfahrung, der sich in der DEL beweisen will. Unser Torwarttrainer Dennis Endras und ich trauen Peyton diesen Schritt nach unseren persönlichen Eindrücken und Gesprächen mit ihm absolut zu.“

Peyton Jones wird das Panthertrikot mit der Nummer 41 tragen.

Gecoacht werden die Torhüter der Augsburger Panther auch in der Saison 2025-26 von Dennis Endras. Seit dem Ende seiner beeindruckenden Spielerkarriere im vergangenen Frühjahr arbeitet Endras als Torwarttrainer des PENNY DEL-Clubs, seit Januar fungiert er auch als Bundestorwarttrainer beim Deutschen Eishockey-Bund. Auch künftig wird Endras beide Stellen in Doppelfunktion ausüben.

