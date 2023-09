Deutlicher Sieg zum Saisonauftakt: Deggendorfer SC schlÃ¤gt Bayreuth Tigers klar

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Allen Grund zum Jubeln hatten die 1685 Zuschauer am Donnerstagabend in der Festung an der Trat: Beim Eröffnungsspiel der...

Deggendorf. (PM DSC) Allen Grund zum Jubeln hatten die 1685 Zuschauer am Donnerstagabend in der Festung an der Trat: Beim Eröffnungsspiel der Eishockey Oberliga Süd bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger den Zweitligaabsteiger aus Bayreuth deutlich mit 5:1.

Im ersten Punktspiel der neuen Saison konnte der Deggendorfer Übungsleiter auf vier volle Reihen zurückgreifen. Einzig Benedikt Schopper und Petr Stloukal, als auch die beiden jungen Torhüter Justin Köpf und Valentin Lehner standen nicht zur Verfügung.

Beide Teams starteten zwar hochmotiviert, anfangs aber noch sehr nervös in die Partie. Als beide Mannschaften die anfängliche Nervosität abgelegt hatten, schlug der DSC zu. Im Powerplay war es Thomas Pielmeier, der in der elften Minute den Puck nach einem Abpraller über die Torlinie stocherte. Doch die Antwort der Tigers ließ nicht lange auf sich warten. Genau 20 Sekunden später bekamen die Franken einen Penalty zugesprochen, den der Finne Eetu Elo eiskalt verwandelte. Die Hausherren ließen sich von diesem Rückschlag jedoch nicht aus der Bahn werfen und gingen kurz vor der Pause erneut in Führung. In einer erneuten Überzahlsituation hämmerte Thomas Greilinger den Puck zur 2:1 Pausenführung in die Maschen.

Im zweiten Abschnitt blieben Großchancen zunächst Mangelware. Viele Zweikämpfe an den Banden und im Mitteldrittel sorgten dafür, dass vor allem die kämpferischen Fähigkeiten der Akteure gefragt waren. Gegen Ende des zweiten Drittels legte die DSC-Offensive so richtig los. Binnen 58 Sekunden zogen die Hausherren durch Treffer von Greilinger (38.), Miculka (38.) und Elsberger (39.) auf 5:1 davon. Besonders bemerkenswert dabei: Zwei der Treffer fielen erneut im Powerplay, sodass der DSC alle vier Überzahlmöglichkeiten in den ersten 40 Minuten in Tore ummünzen konnte.

Im Schlussabschnitt verwaltete der DSC das Ergebnis geschickt und ließ vor allem in der Defensive nichts mehr anbrennen, sodass die Deggendorfer alle drei Punkte in der heimischen Festung an der Trat behielten.

Für die Ehrenberger-Truppe geht es erst am kommenden Dienstag weiter. Zu Gast ist man dann um 18 Uhr bei den Höchstadt Alligators.

