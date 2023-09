Deutlicher Sieg in Erfurt: Deggendorfer SC schlÃ¤gt Black Dragons mit 1:6

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Mit einem deutlichen Testspielerfolg kehrt der Deggendorfer SC aus Thüringen zurück. Vor 471 Zuschauern in der Erfurter Eishalle bezwang...

Deggendorf. (PM DSC) Mit einem deutlichen Testspielerfolg kehrt der Deggendorfer SC aus Thüringen zurück.

Vor 471 Zuschauern in der Erfurter Eishalle bezwang die Mannschaft von Trainer Robert Suchomski die heimischen Black Dragons deutlich mit 1:6.

Im ersten Spiel des Doppelvergleichs mussten die Deggendorfer dabei ohne die verletzten Benedikt Schopper, Sascha Maul und Petr Stloukal auskommen. Zudem fehlten gesperrt René Röthke und Head-Coach Jiri Ehrenberger.

Der DSC startete gut in die Partie und konnte bereits in der vierten Minute im Powerplay in Führung gehen. Eine Passstafette über Ondrej Pozivil und Antonin Dusek schloss Lukas Miculka zum 0:1 ab. Die Deggendorfer blieben weitestgehend spielbestimmend und legten in der zehnten Minute nach. Erneut war es Ondrej Pozivil, der dieses Mal Carter Popoff auf die Reise schickte und der Kanadier schloss trocken zum 0:2 ab. Auch im restlichen Drittelverlauf drückte der DSC dem Spiel seinen Stempel auf und erhöhte in der 19. Minute durch Curtis Leinweber zum 3:0 Pausenstand.

Im zweiten Abschnitt kamen die Hausherren zwar etwas besser in die Partie, konnten sich aber nur wenige nennenswerte Chancen erspielen. Auf der Gegenseite präsentierten die Mannschaft von Robert Suchomski gnadenlos effektiv und erhöhte im zweiten Abschnitt durch zwei Treffer von Julian Elsberger (22., 40.) auf 0:5.

Im Schlussdrittel belohnten sich die Erfurter schließlich für ihren Aufwand und trafen in der 47. Minute durch Herrschaft zum 1:5. Mehr als Ergebniskosmetik war dieser Treffer allerdings nicht. Auf der Gegenseite stellte Miculka knapp zwei Minuten später den alten Abstand wieder her. Der Treffer zum 1:6 war zugleich auch der letzte in dieser Partie.

Bereits am Sonntag kommt es zum Rückspiel zwischen beider Mannschaften. Bereits um 16 Uhr sind die Black Dragons Erfurt dann zu Gast in Deggendorf.

