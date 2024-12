Deutlicher Pflichtsieg: Indians siegen gegen Stuttgart

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen löste die Pflichtaufgabe gegen die Stuttgart Rebels am Dienstagabend souverän. Mit 7:2 schlug man das Team aus der baden-württembergischen...

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen löste die Pflichtaufgabe gegen die Stuttgart Rebels am Dienstagabend souverän.

Mit 7:2 schlug man das Team aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt vor eigenem Publikum. Am Freitag kommt der SC Riessersee nach Memmingen.

Louis Eisenhut startete von Beginn an im Tor der Indians, sonst waren alle verfügbaren Spieler mit von der Partie. Das Spiel startete dennoch denkbar schlecht. Nach rund 30 Sekunden landete der Puck erstmals im Gehäuse der Indians. Die Rebels vollendeten ihren ersten Spielzug durch Robin Slanina zum 1:0. Trotz der etwas zerfahrenen Anfangsphase drehten die Rot-Weißen das Spiel im ersten Drittel. Den Ausgleich erzielte Denis Fominych. Linus Svedlund brachte den ECDC in Überzahl in Front, Markus Lillich drückte noch vor der Drittelpause die Scheibe zum 3:1 in die Maschen.

Im zweiten Drittel schafften es die Memminger den Vorsprung entscheidend auszubauen. Jayden Schubert fälschte den Puck zum 4:1 ab. Rund eine Minute später war es erneut Linus Svedlund, der mit einem platzierten Schuss zum 5:1 traf. Eddy Homjakovs machte mit seinem Treffer zum 6:1 das halbe Dutzend voll. Den Rebels aus Stuttgart gelang es durch Ex-Indianer, Sofiene Bräuner, noch das 2:6 zu erzielen. Mit diesem Zwischenstand ging es in die letzte Pause.

Das letzte Drittel begann mit einem Treffer in den Winkel. Tobi Meier besorgte mit einem satten Schuss das 7:2 für die Indians. Mehr sollte aber nicht mehr passieren. Der ECDC brachte die Begegnung souverän zu Ende und löste die Pflichtaufgabe gegen die Stuttgart Rebels.

Am Freitag folgt bereits das nächste Heimspiel am Hühnerberg. Die Indians treten gegen den SC Riessersee an. Spielbeginn in der ALPHA COOLING-Arena ist um 20:00 Uhr. Am Sonntag reisen die Memminger dann zum Topspiel nach Deggendorf. Die Partie beim DSC findet um 18:45 Uhr statt.

ECDC Memmingen vs Stuttgart Rebels 7:2 (3:1/3:1/1:0)

Tore: 0:1 (1.) Slanina (Tousignant, Makuzki), 1:1 (6.) Fominych (Homjakovs, Pfalzer), 2:1 (9.) Svedlund (Schaefer, Fominych, 5-4), 3:1 (17.) Lillich (Pekr), 4:1 (28.) Schubert (Schaefer, Meisinger), 5:1 (29.) Svedlund (Meisinger, Homjakovs), 6:1 (32.) Homjakovs (Fominych, Meisinger), 6:2 (34.) Bräuner (Mantsch, Herm), 7:2 (42.) Meier (Schaefer)

Strafminuten: Memmingen 10-Stuttgart 6

Zuschauer: 1011

